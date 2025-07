Jay Khans erstes Soloalbum stürmt die deutschen Charts

Jay Khan (43) feiert mit seinem ersten Soloalbum "Verdammt!" einen sensationellen Erfolg in den Offiziellen Deutschen Albumcharts. Das ehemalige Boyband-Mitglied schaffte es mit seinen neuen Songs direkt in die Top 5 – und das trotz starker Konkurrenz. Künstler wie Justin Bieber (31), die Backstreet Boys oder Amy MacDonald (37) konnten ihm in der Veröffentlichungswoche nicht das Wasser reichen. Laut RTL ließ Jay mit seinem Debüt nicht nur Weltstars hinter sich, sondern legte gleichzeitig auch das erfolgreichste Schlageralbum der Woche vor.

Der Musiker selbst zeigte sich überglücklich über seinen Erfolg, der nicht nur ein Comeback bedeutet, sondern auch ein großer Schritt in seiner Karriere als Solokünstler ist. "In dieses Album habe ich mein ganzes Herz und meine ganze Seele gesteckt", verriet Jay, der früher als Mitglied der Band US5 bekannt wurde. Der Schritt ins Schlager-Genre scheint für ihn genau das Richtige gewesen zu sein. Mit "Verdammt!" setzt er nun musikalisch neue Akzente und überzeugt offenbar nicht nur Fans von früher, sondern auch ein breites Publikum.

Jay wurde vor allem durch seine Zeit bei US5 bekannt, mit denen er in den 2000er-Jahren große Erfolge feierte. Später enthüllte er in seiner Autobiografie "Tariq und ich: Lieben und Lügen meines Lebens", dass er während dieser Zeit vom Produzenten Lou Pearlman (✝62) sexuell belästigt wurde und schilderte, wie Machtmissbrauch und fehlende Sensibilisierung ihn und andere junge Künstler damals besonders verletzlich machten. Nach US5 schlug Jay verschiedene Wege ein, unter anderem als Realitystar. Nun kann er mit Stolz sagen, dass er es geschafft hat, als Solokünstler ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Getty Images Jay Khan im Juni 2024

Getty Images Die Boyband US5 im März 2007

Getty Images Lou Perlman, Musikproduzent