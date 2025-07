Nach Affären-Skandal: Chris Martin warnt Publikum humorvoll

Chris Martin (48) hat beim Coldplay-Konzert am vergangenen Samstag in Madison, Wisconsin, scherzhaft das Publikum dazu aufgefordert, sich für die "Kiss Cam" vorzubereiten. "Falls ihr euer Make-up noch nicht gemacht habt, dann macht es jetzt", witzelte der Sänger, wie Page Six berichtet, bevor er ankündigte, einige Besucher auf die große Leinwand zu bringen. Der Musiker lieferte diese Ansage nur wenige Tage nach einem Zwischenfall bei einer ähnlichen Gelegenheit, bei dem ein Paar in eine peinliche Situation geriet, die viral ging.

Der Vorfall hatte sich während eines Auftritts in Massachusetts ereignet, als Chris ein scheinbar verliebtes Paar auf der großen Leinwand hervorhob. Doch statt romantischer Gesten versteckten sich die beiden hastig vor der Kamera, was zu Spekulationen über eine mögliche Affäre führte. Schnell wurden die Identitäten der beiden bekannt: Es handelte sich um Andy Byron, den CEO von Astronomer, und Kristin Cabot, die Leiterin der Personalabteilung des Unternehmens. Die Reaktionen folgten prompt: Andys Ehefrau änderte zunächst ihren Nachnamen und löschte dann ihren Facebook-Account.

Chris, der für seine lockere Art bekannt ist, sorgt immer wieder mit humorvollen Kommentaren bei Konzerten für Aufmerksamkeit. Doch seine Worte können große Wellen schlagen, wie auch dieser Vorfall beweist. Der zweifache Vater nimmt sich selbst dabei oft nicht allzu ernst und zeigte sich trotz des medialen Wirbels unbeeindruckt. Während die Fans im ausverkauften Stadion seine Shows genießen, bleibt die Frage, ob der Sänger künftig zurückhaltender mit der "Kiss Cam" umgehen wird. Sicher ist: Chris' spontane Aktionen sind ein fester Bestandteil seiner Auftritte – mit Höhen, Tiefen und gelegentlichen Überraschungen.

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Frontmann

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Frontmann

Getty Images Chris Martin bei einer Pressekonferenz in San Francisco im Februar 2016