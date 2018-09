Was für ein goldiger Anblick! Am 20. September 2017 erblickte Melanie Müllers (30) Tochter Mia Rose (1) das Licht der Welt. Somit gab es vergangene Woche etwas zu feiern – den ersten Geburtstag der kleinen Prinzessin! Anlässlich dessen durfte die süße Maus sogar ein riesiges Stück Schokoladentorte verputzen. Nun gab es im Hause Müller wieder ein ganz besonderes Highlight: Zum Oktoberfest kleideten Melanie und Mia Rose sich jetzt in einen niedlichen Dirndl-Partnerlook!

Den bezaubernden Schnappschuss teilte die stolze Mama nun mit ihren Fans via Instagram: Melanie trägt ihre Strahlemaus Mia Rose auf dem Arm und beide Mädels tragen schicke, klassische Trachtenkleider – für die Mami gab's die Erwachsenenvariante mit Mega-Ausschnitt und für den Zwerg ein putziges Design mit Puffärmeln und Blümchen.

Die Fans sind von diesem Anblick vollkommen hingerissen: "Was für ein tolles Foto, Zucker pur", "So zauberhaft ihr zwei" und "Ich schmelze dahin, ihr seht so süß aus", kommentieren zwei begeisterte Follower. Wie findet ihr die Aufnahme von Melanie und Mia? Stimmt ab!

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müllers Tochter Mia Rose an ihrem ersten Geburtstag

Anzeige

Getty Images Melanie Müller auf Mallorca

Anzeige

Instagram / Melaniemuellerdschungel Mia Rose und Melanie Müller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de