"Family Guy"-Episode verspottet Prinz Harry und Meghan

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) wurden erneut von der US-Zeichentrickserie "Family Guy" aufs Korn genommen. In einer kürzlich ausgestrahlten Folge der aktuellen Staffel thematisierten die Serienmacher ihre Hochzeit auf besonders provokante Weise. Im Rahmen eines Sketches, in dem die Figuren Brian und Stewie eine Zeitreise unternehmen, wurde ein Vergleich gezogen, der die königliche Hochzeit in eine Reihe mit den Kreuzzügen und Adolf Hitler stellte. Zu sehen war auch eine animierte Version von Harry, der die Szene verfolgt und mit einem genervten "Schon wieder?" reagiert, bevor er sich gegen die spöttischen Bemerkungen wehrt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Meghan und Harry in der Serie zur Zielscheibe von Satire wurden. Bereits 2023 hatte "Family Guy" über das Paar gewitzelt, indem ihre lukrativen Deals mit Netflix und Social-Media-Auftritte auf die Schippe genommen wurden. Auch die ebenfalls prominente Serie "South Park" verspottete die beiden 2023 in einer Episode, die ihre Forderungen nach Privatsphäre und gleichzeitig ihr mediales Auftreten parodierte. Die Darstellung als "Opfer" und die satirische Umbenennung von Harrys Memoiren "Spare" in "Waaagh" sorgten damals bereits für Aufsehen. Berichten zufolge sei Meghan von dieser Darstellung "enttäuscht" gewesen.

Harry und Meghan, die seit ihrem Austritt aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 in Kalifornien leben, stehen seither immer wieder im Fokus von Kritik und Satire. Trotz ihrer Abkehr vom königlichen Leben und der Betonung eines privaten Alltags scheinen sie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nicht loszuwerden. Der Umgang mit den kontinuierlichen Spötteleien bleibt unklar, doch bereits in der Vergangenheit lehnten sie rechtliche Schritte ab und ließen derartige Darstellungen unkommentiert. Meghans Vergangenheit als Schauspielerin und die Entscheidung, diese Karriere für das Leben an Harrys Seite aufzugeben, liefert dabei den Satirikern immer wieder Material für ihre bissigen Kommentare.

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan