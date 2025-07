Sabia Boulahrouz bekommt immer noch Angebote von Fußballern

Nach fünf Jahren Medienabstinenz steht Sabia Boulahrouz (47) jetzt wieder auf dem roten Teppich. Dabei plaudert sie auch aus dem Nähkästchen und verrät gegenüber Bild, dass sie aktuell glücklicher Single sei. Bekannt wurde die Moderatorin an der Seite ihres Ex-Mannes und Profi-Kickers Khalid Boulahrouz (43), danach datete sie Rafael van der Vaart (42). Und offenbar finden Fußballer auch heute noch Gefallen an der dreifachen Mutter. "Ich habe mit der Vergangenheit abgeschlossen. Allerdings schreiben mir heute immer noch Fußballer", lacht sie im Interview. Interesse an einem Date habe sie aber keines: "Ich bin glücklicher Single und nicht auf der Suche."

Die Entscheidung, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, traf Sabia damals für ihre Familie. Inmitten der Pandemie wollte sie sich ganz auf ihre Kinder konzentrieren – Instagram habe sich falsch angefühlt. "Mir war es wichtig, 100 Prozent für sie da zu sein. Und dabei habe ich gemerkt, wie gut es mir tut, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu stehen", erklärt die 47-Jährige. Anschließend habe sie es dabei belassen. Heute seien die Kinder aber alt genug, dass Mama wieder ausgehen könne: "Es ist so schön, wieder hier zu sein. Ich habe es auch ein wenig vermisst, auch wenn ich die letzten fünf Jahre genossen habe."

Auch wenn Sabia aktuell keinen Partner hat, durfte ihre Familie dennoch Zuwachs begrüßen. "Ich bin zum zweiten Mal Oma geworden. Meine Enkelin Thea wird im August schon drei", strahlt die gebürtige Hamburgerin weiter. Die Enkel schenkte ihr wohl ihre älteste Tochter Katharina, die aus einer früheren Beziehung mit einem Gastronomen stammt. Die 29-Jährige brachte schon 2020 einen kleinen Jungen zur Welt. Obwohl sie damals gerade mal Anfang 40 war, ging Sabia in der Rolle als Oma richtig auf. "Ein tolles Gefühl, mit 42 Oma zu sein! Ich freue mich schon, wenn Katharina mal einen Babysitter sucht. Ich bin die Erste, die ihn nimmt", freute sie sich damals in einem Interview mit dem Magazin. Sabias jüngere Kinder aus der Ehe mit Khalid, Amaya und Daamin, sind 15 und 14 Jahre alt.

Sabia Boulahrouz im März 2019

Getty Images Sabia Boulahrouz und Rafael van der Vaart im März 2015

Getty Images Sabia Boulahrouz bei der Musical-Premiere von "Mary Poppins" in Hamburg, Februar 2018