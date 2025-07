"Hobbit"-Star Luke Evans und sein Partner haben Babypläne

Luke Evans (46) und sein Partner Fran Tomas teilen einen großen Traum: Sie möchten eine eigene Familie gründen. In seinen Memoiren "Boy from the Valleys: My Unexpected Journey" verriet der Schauspieler, der aus Blockbustern wie "Der Hobbit" und Fast & Furious bekannt ist, dass das Paar plant, in den nächsten fünf Jahren Kinder zu bekommen. "Ich möchte unbedingt Kinder haben", schrieb der Hollywoodstar – und nannte dabei sowohl Adoption als auch Leihmutterschaft als mögliche Wege. Der 46-Jährige betonte außerdem, dass er bereit sei, sein Leben grundlegend zu verändern, um sich voll und ganz der Rolle als Vater widmen zu können.

Ein erster Schritt in Richtung Familienleben war für Luke und Fran die Adoption eines Hundes. Seit Januar geben die beiden auf Instagram immer wieder liebevolle Einblicke in ihr Leben mit ihrer Hündin Lala – einem charmanten Zwergdackel. Luke bezeichnete diesen Schritt als "wichtig für unsere Beziehung", um gemeinsam ein neues Kapitel vorzubereiten. Lala scheint für das Paar eine echte Bereicherung zu sein – sie ermöglicht ihnen, Verantwortung zu übernehmen und sich bewusst auf die nächste Lebensphase einzustimmen.

Luke ist nicht nur als Schauspieler bekannt, sondern hat in der Vergangenheit auch offen über persönliche Herausforderungen gesprochen. In seiner Jugend war es für ihn eine große Hürde, seinen Eltern von seiner Sexualität zu erzählen – vor allem, weil sie einem streng gläubigen Zeugen-Jehovas-Hintergrund angehörten. Diese Erfahrungen haben ihn geprägt, und heute setzt er sich dafür ein, authentisch und offen zu leben. Der walisische Star ist überzeugt, dass seine eigene Geschichte sich positiv auf seinen zukünftigen Weg als Vater auswirken wird.

Getty Images Luke Evans bei der BAFTA Gala 2024

ActionPress / James Shaw / Avalon Fran Tomas mit Luke Evans bei den Attitude Awards in London, Oktober 2023

Getty Images Luke Evans und Fran Tomas, Dezember 2022