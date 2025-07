Wie Mama: Harper Seven Beckham teilt erstes Schminktutorial

Harper Seven Beckham (14), die jüngste Tochter von Victoria Beckham (51), hat ihr Social-Media-Debüt als Beauty-Guru gegeben. Sie präsentierte auf dem Instagram-Kanal ihrer berühmten Mutter ein Make-up-Tutorial, in dem sie einen flüssigen Rouge, das sogenannte "Flush Colour Wash", vorstellte. In dem kurzen Clip zeigt Harper, wie das innovative Produkt aufgetragen wird, und rundet das Video charmant mit einem Luftkuss ab. Ihre Mutter, bekannt aus ihrer Zeit bei den Spice Girls und mittlerweile erfolgreiche Designerin, teilte die Aufnahme begeistert mit ihren Followern.

Die Leidenschaft für Make-up scheint Harper von Victoria geerbt zu haben. Diese verriet einst laut Daily Mail, dass ihre Tochter schon lange ein Händchen für natürliche Looks und Contouring hat. Trotzdem hat Harper klare Regeln, denn sie darf weder geschminkt das Haus verlassen noch zu auffällige Looks tragen. Make-up ist für das Mutter-Tochter-Gespann jedoch mehr als ein Hobby: Gemeinsame Besuche in exklusiven Kosmetikläden gelten als Belohnung für gute schulische Leistungen und sind für Harper ein Highlight. Neben der Begeisterung für Beauty hat Harper offenbar auch berufliche Ambitionen. So erklärte sie bei einem Event in New York, dass sie eines Tages eine eigene Marke schaffen möchte – inspiriert von ihrer erfolgreichen Mutter.

Bereits in der Vergangenheit bewies Harper, dass sie sich im Rampenlicht wohlfühlt. Von ihrem glanzvollen Auftritt mit ihrer Mutter im eleganten Partnerlook bis hin zur Preisverleihung, bei der sie auf der Bühne eine Rede hielt, zeigt sich die Teenagerin mit Würde und Charme. Dabei wird deutlich, dass ihre Mutter sie Schritt für Schritt ins Show- und Modebusiness einführt. Die enge Beziehung der beiden ist dabei ein entscheidender Faktor: Ob bei Dinner-Events oder gemeinsamen Beauty-Ritualen, Victoria und Harper wirken wie ein eingespieltes Team, das sich gegenseitig unterstützt und inspiriert.

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und Harper Seven Beckham

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham und Victoria Beckham im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham und Victoria Beckham