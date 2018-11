Die National Football League muss einen herben Verlust verkraften! Der ehemalige Sportstar Vince Manuwai ist überraschend verstorben – dabei war der einstige Profi-Guard doch gerade einmal 38 Jahre alt. Sieben Jahre spielte der gebürtige Hawaiianer für die Jacksonville Jaguars. 2010 wurde er dann ersetzt und wechselte zu den Atlanta Falcons. 2012 reichte er seine NFL-Rente ein. Nun ist Vince am vergangenen Wochenende völlig überraschend in seiner Heimat ums Leben gekommen!

Wie der Honolulu Star-Advertiser berichtete, soll das einstige Field-Ass am vergangenen Sonntag während seines Umzugs in ein neues Apartment in Kakaako, einem Bezirk der Hauptstadt Honolulu, kollabiert sein. Nachdem Vince in das Straub Medical Center gebracht wurde, sei er vor Ort für tot erklärt worden, wie Haiwaii News Now im Anschluss erklärte. Was allerdings genau zu dem Kollaps geführt hat, ist noch nicht bekannt.

Vinces langjähriger Verein Jacksonville Jaguars meldete sich nach seinem Tod gegenüber People mit einem emotionalen Statement zu Wort: "Die Nachricht über Vinces Tod hat uns sehr betrübt. Vince war acht Saisons lang ein ruhiges, starkes, verlässliches und respektiertes Mitglied der Jaguars-Familie. Unsere Gedanken sind jetzt bei seiner Familie." Der einstige Sport-Star hinterlässt seine sechs Kinder.

Getty Images Vince Manuwai bei den Jacksonville Jaguars 2010

Getty Images Vince Manuwai, American-Football-Spieler

Getty Images Vince Manuwai auf dem Football-Field 2004



