Trumps skandalöses Geschenk an Jeffrey Epstein aufgedeckt

Donald Trump (79) steht erneut im Rampenlicht – diesmal aufgrund einer angeblichen Geburtstagskarte, die er dem mittlerweile verstorbenen Jeffrey Epstein (✝66) im Jahr 2003 geschickt haben soll. Wie das Wall Street Journal berichtet, handelte es sich bei der Karte um ein obszönes Schreiben mit einer Zeichnung, die den Umriss einer nackten Frau zeigt. Darauf habe Donald Trump als Signatur unterhalb der Taille eine geschwungene Linie als Anspielung auf Schamhaare hinterlassen. Auch soll in der Karte eine fiktive Unterhaltung zwischen Donald Trump und Jeffrey Epstein abgedruckt gewesen sein, in der der damalige Immobilienmogul erklärte: "Wir haben gewisse Dinge gemeinsam, Jeffrey." Auf Nachfrage dementierte Donald Trump entschieden, das Schreiben verfasst zu haben, und drohte mit rechtlichen Schritten gegen das Medium.

Die Veröffentlichung dieser Anschuldigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Thema Jeffrey Epstein in den USA weiterhin die Gemüter bewegt. Kritiker werfen der Trump-Administration vor, nicht ausreichend Einsicht in die Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein gewährt zu haben. Dabei hatte eine kürzlich veröffentlichte Stellungnahme des Justizministeriums die Existenz einer mutmaßlichen "Kundenliste" Jeffrey Epsteins verneint und nochmals bekräftigt, dass sein Tod im Jahr 2019 ein Selbstmord gewesen sei. Demokratische Abgeordnete fordern weiterhin die Freigabe wichtiger Dokumente. Diese wurden bisher aber von republikanischer Seite blockiert. Zu den bisherigen Veröffentlichungen gehören unter anderem Flugprotokolle und Kontaktlisten, die prominente Namen wie Bill Clinton (78) und Prinz Andrew (65) zeigen sollen.

Die Beziehung zwischen dem US-Präsidenten und Jeffrey Epstein war in der Vergangenheit immer wieder in den Fokus geraten. Obwohl der Politiker wiederholt betont hatte, Jeffrey Epstein nach einem Streit den Rücken gekehrt zu haben, bleibt die Verbindung der beiden eine Quelle zahlreicher Spekulationen. Jeffrey Epstein, der als Unternehmer immense Kreise in der High Society zog, feierte in den frühen 2000er Jahren rauschende Feste, bei denen regelmäßig Prominente zu Gast waren. Donald Trump kommentierte in der Vergangenheit: "Sind die Leute immer noch an diesem Kerl interessiert? Das ist unglaublich." Jeffrey Epsteins dubiose Machenschaften werfen bis heute Schatten auf jene, die zu seinen Bekannten zählten.

Collage: Getty Images, DCJS/MEGA Collage: Donald Trump und Jeffrey Epstein

Getty Images Donald Trump, 2025

US DOJ/ MEGA Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell