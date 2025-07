Freundin Mihaela meldet sich nach Felix Baumgartners Tod

Die Nachricht von Felix Baumgartners (✝56) tragischem Tod erschüttert die Welt. Nachdem sich bereits einige Weggefährten des Extremsportlers nach dessen plötzlichem Ableben zu Wort meldeten, äußert sich nun eine ganz besondere Person aus Felix' Leben: seine Lebensgefährtin Mihaela Schwartzenberg. Die Moderatorin, mit der der Österreicher über zehn Jahre durchs Leben ging, postet auf Instagram einige Fotos aus ihrer gemeinsamen Zeit. Dazu schreibt sie merklich mitgenommen: "Meine Worte kommen jetzt nicht raus. Aber ich bin dir dankbar. Felix, du wurdest so geliebt. Wir waren Liebe."

Mihaelas Reaktion lässt erahnen, wie schwer sie der Verlust trifft und wie sehr sie noch immer unter Schock steht. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag leisten ihr Freunde, Bekannte und Fans deswegen viel seelischen Beistand und drücken ihr Beileid aus. "Viel Kraft, Mihaela", "Es tut mir so leid, für ihn, für dich" und "Eure Liebe, Respekt und Unterstützung füreinander werden über alle Zeit und Raum hinaus leben", lauten nur einige der einfühlsamen Reaktionen auf Mihaelas öffentliche Trauer.

Mihaela und Felix gingen seit 2014 gemeinsam durchs Leben. Zuletzt lebte das Paar, das unter anderem ihre Leidenschaft zum Extremsport verband, gemeinsam in Arbon. Wie groß ihre Liebe zueinander war, machten sie während ihrer Partnerschaft immer wieder deutlich. So startete ihre Beziehung bereits mit einer großen Liebeserklärung von Felix auf Facebook. Mit den Worten: "Lasst mich euch Mihaela Schwartzenberg vorstellen, sie ist die einzige Freundin in meinem Leben, die Liebe meines Lebens und die kluge, sexy Frau, von der ich immer geträumt habe – sie liebt mich wirklich, wie ich bin!", machte der Sportler die Beziehung damals öffentlich. Auch Mihaela bezeichnete ihren Partner offen als ihre "große Liebe".

Instagram / mihaelaradulescuschwartzenberg Mihaela Schwartzenberg und Felix Baumgartner

ActionPress / Patrick Rideaux / PicturePerfect Felix Baumgartner und Mihaela Schwartzenberg, Extremsportler und Moderatorin

ActionPress / Seyfferth, Peter Mihaela Schwartzenberg und Felix Baumgartner, Februar 2017