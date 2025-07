Kajol teilt chaotische Momente vom "DDLJ"-Dreh mit Shah Rukh

Kajol (50) und Shah Rukh Khan (59), die Hauptdarsteller des epochalen Bollywood-Films "Dilwale Dulhania Le Jayenge" (DDLJ), erinnern sich bis heute sehr gut an die teils chaotischen Dreharbeiten ihres Jahrhundert-Hits, der in wenigen Monaten sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Die Schauspielerin teilte mit Hindustan Times kürzlich neue Anekdoten von dem Dreh in der Schweiz, der sich laut ihr wie eine Mischung aus Arbeit und Urlaub anfühlte. "Ich hatte eine tolle Zeit. Wir haben unglaublich viel gelacht, gut gegessen und die Drehorte gemeinsam im Bus erkundet", schilderte sie die Atmosphäre am Set.

Doch nicht alles verlief entspannt und reibungslos: Kajol berichtete von chaotischen Szenen, bei denen sie beispielsweise in einem Kuhstall versuchte, sich in einen Sari zu hüllen, oder versehentlich einen Hügel hinunterrollte. Ein weiteres Highlight war das Wettrennen gegen die untergehende Sonne, wenn in kürzester Zeit schnell Outfitwechsel und Aufnahmen koordiniert werden mussten. Diese teils skurrilen und hektischen Momente brachten das Team aber eher näher zusammen und machten ihre Zeit am Filmset einzigartig. "All das war verrückt, aber ich habe es geliebt", erzählte sie begeistert.

Die Liebesgeschichte zwischen der Hauptfiguren Raj und Simran, deren gemeinsames Abenteuer in London beginnt, hinterließ Spuren weit über Indien hinaus. Vor drei Monaten wurde bekannt, dass zum Jubiläum des Klassikers sogar eine Statue von Shah Rukh und Kajol am berühmten Leicester Square in London enthüllt werden soll. Damit gesellt sich das berühmte Bollywood-Duo zu anderen Filmikonen wie Harry Potter und Mary Poppins in der Statue-Reihe "Scenes in the Square". Wie die BBC berichtete, ist dies eine große Ehre – denn der Kult-Hit ist der erste Bollywood-Film überhaupt, der mit einer Figur an diesem prominenten Ort gewürdigt wird.

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol

Getty Images Kajol und Shah Rukh Khan, Februar 2010

Getty Images Poster von "Dilwale Dulhania Le Jayenge", Dezember 2014

