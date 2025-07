So war das Vogue-Shooting mit Sharon Stone für Fabian Arnold

Fabian Arnold hat sich einen Traum erfüllt: Für ein Shooting der Vogue Adria stand er gemeinsam mit der Hollywood-Ikone Sharon Stone (67) vor der Kamera. Die Schauspielerin zeigte sich dabei gewohnt mutig und selbstbewusst, als sie in einem Netzoberteil posierte, unter dem ihre Brüste zu sehen waren. Mit dabei war auch Gabriel Aubry (48), der Ex-Partner von Halle Berry (58). Fabian sprach mit RTL über das besondere Erlebnis: "Es war einfach eine riesige Ehre, mit so einer Hollywood-Ikone gemeinsam vor der Kamera zu stehen."

Der Dreh verlief professionell, doch es blieb auch Zeit für einen kurzen Austausch. "Sharon ist eine unglaublich warmherzige und gleichzeitig beeindruckende Persönlichkeit. Um ganz ehrlich zu sein: Im ersten Moment wusste ich gar nicht, wer sie war – ich hab sie einfach ganz natürlich begrüßt, wie jeden anderen auch", erzählte Fabian dem Sender. Die beiden kamen schnell ins Gespräch und unterhielten sich über Hollywood, die Schauspielbranche und Fabians erste Schritte als Schauspieler. "Sie war dabei total offen, superfreundlich und extrem bodenständig. Was mich besonders beeindruckt hat, war ihr innerer Antrieb – man spürt sofort, dass sie nicht nur Talent, sondern auch eine echte Mission hat", erinnerte sich der 29-Jährige an die Unterhaltung. Die Schauspielerin nutze ihre Reichweite, um positive Veränderungen anzustoßen – eine Eigenschaft, die Fabian nachhaltig faszinierte.

Für Fabian selbst nimmt die Schauspielerei inzwischen den zentralen Platz in seinem Leben ein. Er erklärte im Interview, dass er seine Social-Media-Aktivitäten inzwischen stark zurückgefahren hat, um sich auf das zu konzentrieren, was ihn wirklich erfüllt. "Aktuell liegt mein kompletter Fokus auf der Schauspielerei. Alles, was daneben noch passiert – wie Model- oder Social-Media-Gigs – nehme ich gerne mit, aber es sind für mich eher Bonuspunkte", sagte er. Seit drei Jahren lebt Fabian in Los Angeles, wo er sich vom Model mehr und mehr zum Schauspieler entwickelte.

Collage: Instagram / fabianxarnold, Getty Images Collage: Fabian Arnold und Sharon Stone

Instagram / fabianxarnold Fabian Arnold, deutscher Webstar und Schauspieler

Instagram / fabianxarnold Fabian Arnold, Januar 2025