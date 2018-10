Die Sportwelt trauert um Kevin Ellison! Der ehemalige Football-Star, der seine Karriere bereits am College gestartet hatte, starb am Samstag im Alter von nur 31 Jahren. Der Ex-Profisportler soll Berichten zufolge alleine zu Fuß auf einem Highway im San Fernando Valley in Kalifornien unterwegs gewesen sein. Jetzt meldete sich Kevins Bruder Chris zu Wort und sprach über den Gesundheitszustand des Verstorbenen!

Wegen seiner sportlichen Erfolge hatte Kevin in den vergangenen Jahren nicht mehr für Aufsehen gesorgt. Stattdessen machte er Schlagzeilen, weil er zweimal verhaftet worden war, wie People berichtet. Im Jahr 2012 wurde er festgenommen, nachdem er sein Bett in Brand gesetzt hatte – angeblich auf Anweisung von Gott. Offenbar schien es dem einstigen Spieler der San Diego Chargers mental schon seit Längerem nicht besonders gut gegangen zu sein. Sein Bruder Chris Ellison bestätigte im Interview mit der Los Angeles Times nun: Kevin litt zum Zeitpunkt seines Todes unter psychischen Problemen. "Er war desorientiert und wusste nicht, wo er war. Ich bin sicher, dass er versucht hat, nach Hause zu kommen und seine Familie zu finden", so Chris. Seine Angehörigen hätten derweil alles getan, um ihm zu helfen.

Wie genau es zu Kevins Tod kommen konnte, stehe bisher noch nicht fest. Eine Autopsie soll nun Antworten liefern. Chris erzählte in dem Gespräch mit der Zeitung auch, dass sie planen würden, Kevins Gehirn der Boston University zu spenden. Auf diese Weise könne es für Forschungsstudien für chronische traumatische Enzephalopathie (CTE) verwendet werden – eine degenerative Gehirnerkrankung, die durch wiederholte Kopfverletzung verursacht wird. Kevins Familie vermutet, dass diese auch zu seinen mentalen Gesundheitsproblemen geführt haben könnte.

Getty Images Kevin Ellison, Ex-Profisportler

Getty Images Kevin Ellison bei einem Football-Spiel im Jahr 2008

Getty Images Kevin Ellison bei einem Spiel für die USC Trojans im Jahr 2008



