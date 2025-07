Maurice Spada wünscht Ex Smilla und ihrem Daymian viel Glück

Seit dieser Woche machen Daymian Weiß und Smilla Eckerle kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe. Die Realitystars sind ganz offiziell ein Paar und geben im Netz Einblicke in ihre Beziehung. Maurice Spada, mit dem die Beauty einst liiert war, scheint sich für die beiden zu freuen. In seiner Instagram-Story verrät er nun: "Ich habe ganz viele Nachrichten zum Thema Daymian und Smilla bekommen." Seine Fans sorgen sich offenbar, dass es bei dem Pärchen so schnell geht. "Ich bin in der Thematik nicht drin. Ich habe keine Zeit für so was. [...] Aber mein Gott. Ich wünsche ihnen ganz viel Glück", erklärt er seinen Followern.

Gleichzeitig merkt der ehemalige Make Love, Fake Love-Teilnehmer an, dass er es komisch findet, dass Smilla ihn blockiert hat. Die zwei Ex-Partner hätten seiner Aussage nach sowieso keinen Kontakt gehabt. Vor einigen Wochen berichtete auch Smilla bei Momo Chahines Geburtstags- und Releaseparty im Gespräch mit Promiflash: "Wir sind nicht mehr in Kontakt, das hat sich jetzt so verlaufen. Ich glaube, um abzuschließen, braucht auch jeder so ein bisschen seinen Platz, seinen Freiraum."

Daymian und Smilla lernten sich Anfang Juni bei einem Influencer-Event auf Mallorca kennen. "Wir haben getanzt, gelacht und intensive Gespräche geführt. Wir haben sofort die Anziehungskraft gespürt und wollten uns gar nicht mehr loslassen", plauderte der "Die Weissens"-Star gegenüber Promiflash aus. Darauf folgten intensive Tage auf der Insel sowie gegenseitige Besuche daheim. Auf Zypern gestand Daymian seiner Partnerin dann seine Liebe.

