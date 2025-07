Bernd Leno schockiert im Netz und liked homophobes Video

Fußball-Profi Bernd Leno (33) sorgt derzeit mit einem Like auf Instagram für einen handfesten Skandal. Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter, der in der Premier League für den FC Fulham spielt, hatte ein kontroverses und homophobes Video auf der Plattform mit "Gefällt mir" markiert. Das offenbar KI-generierte Video zeigte ein Auto, das in eine Menschenmenge bei einer Queer-Parade rast. Dazu schrieb der Account-Betreiber: "In GTA 6 wird es Pride-Paraden geben. Ich, sobald ich das Spiel betrete." Unzählige User sahen den Clip, bevor er gelöscht wurde, und auch die Polizei sowie der Staatsschutz haben inzwischen Ermittlungen aufgenommen. Bernd hatte den Like zurückgezogen, bevor das Video entfernt wurde, doch Screenshots belegen seine Aktion. Ein Kölner Influencer und selbsternannter Queer-Aktivist, Pascal Kaiser, erstattete Anzeige gegen den Torhüter, wie Bild berichtete.

Pascal Kaiser, der sowohl Queer-Themen als auch Fußball in seinen Inhalten fokussiert, berichtete, dass er Leno zunächst privat anschreiben wollte, um den Vorfall zu klären – allerdings ohne Reaktion. Stattdessen blockierte der Profi-Keeper den Influencer, während dieser dazu aufrief, mit solidarischen Zeichen wie Regenbogen-Emojis in den Kommentaren auf Lenos Account ein klares Zeichen zu setzen. Laut Pascal handelt es sich nicht nur um einen "weiteren Skandal", sondern auch um einen schockierenden Beitrag zur Verbreitung solcher Inhalte. Bernds Management erklärte inzwischen, dass der Torhüter, der sein Privatleben mit seiner Frau Sophie-Christin teilt, nichts von dem Like gewusst habe und sich klar von den Inhalten distanziere. Es soll rechtliche Schritte zur vollständigen Klärung geben. Die Polizei in Köln bestätigte, dass erste Ermittlungen eingeleitet wurden. Auf Anfrage von Bild erklärte ein Sprecher: "Wir können die Anzeige in diesem Fall bestätigen und dass der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen hat."

Die Reaktion des Fußballers sorgt für zusätzlichen Wirbel, da Bernd bislang als eher ruhiger und privater Spieler galt. Der 33-Jährige, der seine Karriere bei Bayer Leverkusen begann und später neun Spiele für die deutsche Nationalelf absolvierte, hat in den sozialen Medien eine beachtliche Fangemeinde. Das Thema zeigt, wie kritisch soziale Medien im Umgang mit kontroversen Inhalten beäugt werden, besonders wenn prominente Persönlichkeiten involviert sind. Besonders erschreckend: Über 350.000 Instagram-Usern gefiel das verstörende Video. Pascals Reaktion unterstreicht in diesem Zusammenhang die Möglichkeit und Bedeutung, solche Vorfälle öffentlich anzuprangern, um auf brisante gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen – und das gerade im Hinblick auf die Sichtbarkeit und Unterstützung der LGBTQIA+-Gemeinschaft. "Es ist schlimm genug, dass solche ekelhaften Videos überhaupt kursieren", kritisierte der offen bisexuell lebende Schiedsrichter scharf.

Valerio Pennicino/GettyImages Bernd Leno, Fußballer

Getty Images Torwart Bernd Leno

Getty Images Bernd Leno beim Training für die EM