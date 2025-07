Nach Drohung: Jetzt rechnet Nico mit Jennifer Iglesias ab

Zwischen den ehemaligen Love Island-Gewinnern Jennifer Iglesias (26) und Nico fliegen die Fetzen – und das nicht nur in der aktuellen Staffel von Prominent getrennt, sondern auch auf Social Media. Nachdem seine Ex-Freundin kürzlich damit gedroht hatte, pikante Details über ihn öffentlich zu machen, meldet sich der Reality-TV-Teilnehmer nun mit einer sehr direkten Botschaft in seiner Instagram-Story. "Ohne Diogo damals wärst du immer noch im Bürgi-Modus – und ohne mich hättest du 'Love Island' niemals gewonnen. […] Ich habe den Bus gefahren und dir eine kostenlose Fahrkarte zum Einsteigen gegeben", schreibt Nico und legt nach: "Ich war vor drei Jahren leise, weil du mich mit einer Sache erpresst hast. Aber hau sie ruhig raus, wenn du willst – ich wäre dir sogar dankbar dafür. Denn damit würdest du deine Karriere selbst beenden. Die letzten zwei Prozent Gesicht, die du noch hast, verlierst du dann auch noch."

Doch das ist längst nicht alles. Nico macht deutlich, dass er sich von der ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin nicht kleinmachen oder unter Druck setzen lassen will. "Du bist verzweifelt, ich weiß – aber so ist das Business. Es überleben nur die Starken. Das musste ich wegen deiner Lügen und deines besseren Managers leider am eigenen Leib spüren", stellt die TV-Persönlichkeit klar. Mittlerweile sei es ihm jedoch egal, wer gegen ihn sei – denn er habe "viele Joker" auf der Hand. "Mein Backoffice hat sehr gute Arbeit geleistet, viel recherchiert und viele Beweise gesammelt – darüber, wer du wirklich bist: eine kleine, chronische Lügnerin. Eine Narzisstin, wie sie im Buche steht – ohne emotionale Kontrolle, mit Aggressionsproblemen, die über Leichen, Familie und Freunde geht, nur um ihren Willen durchzusetzen und ihre verzerrte Selbstwahrnehmung zu bedienen", betont er.

Nico und Jennifer nahmen 2022 an "Love Island" teil und gewannen die Staffel als Paar. Doch nach der Trennung kippte das Verhältnis zwischen ihnen komplett. Bereits in der Vergangenheit warfen sie sich gegenseitig problematisches Verhalten vor. Dass sie sich nun bei "Prominent getrennt" wiedersehen, bringt das alte Drama erneut ans Licht. Vor wenigen Tagen kündigte die "Match My Ex"-Bekanntheit auf Social Media an, Enthüllungen über ihren Ex-Freund machen zu wollen: "Ich habe noch so viele dreckige Infos über ihn, die ich raushauen werde. Nicht zu vergessen, wie die Polizei bei mir eingetrudelt ist, weil er sich mir gegenüber nicht richtig verhalten hat", drohte sie und warnte zugleich: "Hochmut kommt vor dem Fall."

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Jennifer Iglesias und Nico

Anzeige Anzeige

Instagram / nizou.sprezzatura Nico, ehemaliger "Love Island"-Sieger

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Realitystar

Anzeige