Unbekannte versuchten, bei Olivia Attwood einzubrechen

Reality-TV-Star Olivia Attwood (34) erlebte während ihres Spanien-Urlaubs eine Schreckensnachricht. Der Fernsehstar enthüllte, dass bei ihrem gemeinsamen Zuhause mit Ehemann Bradley Dack im britischen Cheshire ein Einbruchsversuch stattgefunden habe. Dank ihres Sicherheitssystems und eines privaten Sicherheitsdienstes mit Hundestaffel, der innerhalb von zwei Minuten vor Ort war, konnten die Täter jedoch gestoppt werden. Auch die Polizei sei schnell zur Unterstützung eingetroffen. Olivia, die den Vorfall auf Instagram öffentlich machte, warnte die Einbrecher: "Wir haben eure Gesichter, Fußabdrücke und Fingerabdrücke." Das Paar bewohnt die luxuriöse Immobilie seit 2022 zusammen mit seinen beiden Hunden.

Neben diesem Vorfall hat Olivia beruflich aktuell Grund zur Freude. Sie wird in diesem Sommer die Show "This Morning" moderieren. Die Zusammenarbeit mit ITV, die Olivia als ein Sprungbrett ihrer Karriere bezeichnet, ermöglicht es ihr, neue Herausforderungen anzunehmen. Seit ihrer Teilnahme an Love Island im Jahr 2017 hat Olivia ihre Präsenz im britischen Fernsehen kontinuierlich ausgebaut, von Reality-Shows wie The Only Way Is Essex bis hin zu Dokumentarserien für ITV. Trotz Kritik und Bedenken seitens mancher Fans ist Olivia entschlossen, sich zu beweisen, und freut sich besonders darauf, möglicherweise mit Alison Hammond vor der Kamera zu stehen.

Privat ist Olivia seit Juni 2023 glücklich mit Fußballer Bradley verheiratet. Das Paar gab sich in einer intimen Zeremonie in einem Luxushotel in London das Jawort, umgeben von Familie, Freunden und prominenten Gästen wie Amber Davies und Georgia Harrison. Die Beziehung der beiden begann bereits vor Olivias Zeit in der Love Island-Villa, und nach einer kurzen Trennung fanden sie wieder zusammen. Seit 2020 gibt die Serie "Olivia Meets Her Match" Einblicke in das gemeinsame Leben der beiden. Olivia, die zugibt, viel Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild zu legen, zeigt sich auch in ihrem Alltag ambitioniert und zielstrebig, sei es im Beruf oder bei der Gestaltung ihres gemeinsamen Zuhauses.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Attwood bei den Brit Awards 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviajade_attwood Olivia Attwood, UK-"Love Island"-Star

Anzeige Anzeige