"Peinlicher Name": Gloria Glumacs Scheidungspapiere sind da

Gloria Glumac (32) kann es kaum fassen: Der Scheidungsbeschluss von ihr und ihrem Ex-Partner Nikola Glumac (29) ist da! Auf Instagram ließ die Reality-TV-Bekanntheit ihre Fans an ihrer Freude teilhaben. "Nächste Woche habe ich den Termin. Der Scheidungsbeschluss ist endlich da", verkündet sie in ihrer Story. Die Influencerin las sichtlich erleichtert einige Zeilen des Dokuments vor. "Endlich, endlich, endlich", betonte sie immer wieder und zeigte sich überglücklich, bald einen anderen – vermutlich ihren Geburtsnamen – Namen tragen zu können.

In ihrer Story erklärt Gloria, dass sie direkt Nägel mit Köpfen machen möchte. Noch am selben Morgen habe sie einen Termin beim Standesamt vereinbart, um ihren Nachnamen offiziell ändern zu lassen. Die Freude, sich von dem Familiennamen von Nikola zu trennen, war offensichtlich: "Ich bin endlich raus aus dem Thema", kommentiert sie erleichtert. Der Name scheint für die 32-Jährige auch eine emotionale Last dargestellt zu haben, denn sie bezeichnete ihn als "abnormal" und "krass peinlich".

Bereits vor wenigen Wochen hatte Gloria ihre Community über die Verzögerungen rund um die Scheidung informiert. In ihrer Social-Media-Story zeigte sie sich frustriert, weil sie noch keine offizielle Bestätigung vom Gericht erhalten hatte. "Der Scheidungstermin hat stattgefunden. Ich bin allerdings noch nicht geschieden, weil ich nach wie vor noch keine offizielle Bestätigung habe. Meine Anwältin hat schon beim Gericht nachgefragt und eine Mail geschrieben. Da war ich sehnsüchtig [auf die Antwort]", berichtete sie ihren Followern. Besonders die Unklarheit rund um die Papiere sorgte für Verwirrung unter ihren Fans, die sich ebenfalls fragten, wie lange sich das Prozedere noch hinziehen würde. Gloria und Nikola führten seit 2019 eine Beziehung und gaben sich nur ein Jahr später das Jawort. Im Herbst 2022 folgte dann die Trennung.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, März 2025