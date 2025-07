Rudy Pankows Ausstieg: "Outer Banks" ist für Co-Star seltsam

In der vergangenen Staffel Outer Banks starb Rudy Pankows Charakter JJ Maybank den Serientod – folglich ist der Darsteller in Staffel fünf nicht mehr dabei. Die abschließende Staffel der Netflix-Serie befindet sich aktuell in der Produktion. An die Tatsache, dass Rudy nicht mehr am Set ist, musste sich der restliche Cast aber erst gewöhnen. Wie Schauspielerin Madelyn Cline (27) jetzt in einem Interview mit Extra TV verrät, sei es am Set ohne ihn "seltsam". "Es gibt einen Teil der Dynamik, der nicht mehr da ist. Aber wir sind auch einfach nur glücklich, dabei zu sein", meint sie. Aber auch ohne Rudy sei der Zusammenhalt der Darsteller noch groß: "Die Kameradschaft, die Chemie ist einfach nur fantastisch."

"Outer Banks" startete 2020 auf Netflix und erzählt die Geschichte zweier rivalisierender Gruppen in einer Stadt an der Küste North Carolinas. Dabei geht es vor allem um ein soziales Gefälle: Auf der einen Seite stehen die Kooks, die reichen Einwohner der Stadt, und auf der anderen die Pogues, die eher aus der Mittel- und Arbeiterschicht kommen. Staffel fünf soll die Serie nun abschließen. Ein zentraler Aspekt der Handlung werden auch die Nachwirkungen von JJs Tod sein. Er starb am Ende der vierten Staffel, als er von seinem eigenen Vater erstochen wurde. Dass sie bald Abschied vom "Outer Banks"-Universum nehmen muss, ist für Madelyn aktuell noch surreal: "Es ist das Ende eines großen Kapitels meines Lebens. Aber ja, es ist bittersüß, es ist emotional und wir sind alle sehr, sehr glücklich, zurück zu sein."

Neben den beiden Teenagergruppen spielt auch das Thema Schatzsuche eine große Rolle in "Outer Banks". Angetrieben wird die Handlung von Beginn an durch die Suche nach einem wertvollen Schatz. Dieser rote Faden wird auch in der letzten Staffel aufgegriffen. Die Pogues, zu denen auch JJ gehörte, beerdigen ihn nach seinem tragischen Tod in der Wüste und wollen die Jagd nach dem Schatz ihm zu Ehren weiterführen. Also machen sie sich auf, den Antagonisten Chandler Groff in Lissabon ausfindig zu machen und die sagenumwobene Blaue Krone von ihm zurückzuholen. Wie das ausgeht, werden die Fans aber erst 2026 erfahren – dann soll das große Finale auf Netflix starten.

Getty Images Rudy Pankow bei Poguelandia 2024: A Netflix Outer Banks Experience

Jackson Lee Davis/Netflix © 2023 Madelyn Cline in "Outer Banks"

Netflix Rudy Pankow, Madison Bailey, Carlacia Grant, Jonathan Davis, Chase Stokes und Madeline Cline in "Out

