Kinder im Netz zeigen: Mimi und Bella Kraus bekamen Angebote

Bella Kraus und ihr Ex-Mann Michael Kraus (41) haben gemeinsam vier Kinder. Schon vor längerer Zeit trafen die Influencerin und der einstige Handballer eine weitreichende Entscheidung: Ihre Kinder werden nicht mehr in sozialen Medien gezeigt. Im "tommy.unlocks"-Podcast sprach Michael, der auch Mimi genannt wird, offen über die vielen Angebote, die er und Bella erhalten haben, um ihre Kinder wieder ins Rampenlicht zu rücken. "Was glaubst du, was wir für Angebote hatten, die Kinder wieder zu zeigen", berichtete der Familienvater. Doch für beide stand fest, dass sie diesen Schritt nicht mehr gehen möchten.

Im Gespräch mit Tommy äußerte sich Michael auch kritisch zu anderen Influencern, die weiterhin ihre Kinder auf Social-Media-Plattformen zeigen. Seinen Aussagen zufolge scheint es, als würde das Zeigen der Kinder nach wie vor Klicks und Aufmerksamkeit generieren. "Da merkst du schon, Kinder ziehen online immer noch. Und manche Influencer, die zeigen ihre Kinder halt immer noch voll und verkaufen ihre Kids", erklärte Mimi. Die beiden scheinen ihre eigene Entscheidung bewusst und konsequent getroffen zu haben, um ihre Kinder aus dem medialen Fokus herauszuhalten.

Im selben Podcast sprach Mimi zudem über die Zeit nach der Trennung von Bella. Das einstige Ehepaar hat trotz der Scheidung ein gutes Verhältnis. Gemeinsam entschieden sie sich für das Wohl der Kinder und fahren nach dem Nestbmodell. "Ich würde schon sagen, wir haben das [die Trennung] gut hinbekommen. [...] Wir haben gesagt, wir machen das so: Wir wechseln uns Woche für Woche ab. Montag ist immer Wechsel. Einer macht morgens die Kids ready, aber abends wird zusammen im Haus gegessen und die Kinder werden zusammen ins Bett gebracht – jeden Abend", erzählt der vierfache Vater im Gespräch mit Tommy.

Anzeige Anzeige

Instagram / mimikraus Bella und Mimi Kraus, September 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Mimi Kraus und Isabel Kraus bei "Let's Dance" 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / bellakraus Mimi Kraus mit seiner Ex-Ehefrau Bella