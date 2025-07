Bonnie Blue sorgt mit bizarrer Badewannen-Bitte für Aufsehen

Bonnie Blue, eine Pornodarstellerin und ehemalige OnlyFans-Künstlerin, sorgt einmal mehr für Aufsehen mit einer kontroversen Aktion. Per Instagram-Post forderte sie ihre männlichen Fans dazu auf, ihr bis zum 26. Juli ihre Körperflüssigkeiten zuzusenden, die sie für eine Aufnahme in einer Badewanne nutzen wolle. Die ungewöhnliche Bitte löste vor allem auf der Plattform X, wo der Post inzwischen gelöscht wurde, heftige Reaktionen aus. Nutzer warfen der 26-Jährigen darin vor, unverantwortlich und unsauber zu handeln, wobei einige Kommentare die Aktion als "grenzüberschreitend" und "risikoreich" bezeichneten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bonnie mit extremen und polarisierenden Aktionen in den Schlagzeilen steht. Im Februar hatte sie Spekulationen über eine Schwangerschaft ausgelöst, um angeblich die Kosten für eine IVF-Behandlung für jemanden finanzieren zu können. Im Mai sorgte sie ebenfalls für Trubel, als sie in einer inszenierten Aktion von falschen Polizisten festgenommen wurde. Ihre wohl berüchtigtste Idee – ein "Streichelzoo"-Event, bei dem 2.000 Männer mit ihr in einer Glasbox interagieren sollten – wurde letztlich nicht umgesetzt. Diese Aktion führte jedoch dazu, dass OnlyFans ihre Inhalte aufgrund immer extremerer Darstellungen dauerhaft sperrte.

Privat und beruflich schien Bonnie immer wieder den Drang zu verspüren, Grenzen zu überschreiten und sich durch ihre Aktionen in den Mittelpunkt zu rücken. Einst verkündete sie stolz, den Rekord für die meisten Männer, mit denen sie in zwölf Stunden geschlafen hatte, aufgestellt zu haben. Doch dieser fragwürdige Rekord wurde mittlerweile von der Creatorin Lily Phillips (23) übertroffen. Bonnie ist für ihre provokanten Kampagnen bekannt, die oft nicht nur Kritik, sondern auch großes Interesse in den sozialen Medien hervorrufen. Trotzdem polarisiert sie weiterhin mit ihrer Arbeit und ihren Aufrufen, die zwischen Provokation und extremer Selbstinszenierung schwanken.

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue ruft auf: Sie möchte "in Körperflüssigkeiten baden"

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue im Mai 2025

Anzeige