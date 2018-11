Die Fans der Olsenbande trauern um Morten Grunwald! In der Komödienreihe um das Ganoventrio hatte sich der Schauspieler mit seiner Rolle des Benny Frandsen einen Namen gemacht In den vergangenen Jahren musste er bereits den Tod seiner beiden Filmkollegen Ove Sprogøe und Poul Bundgaard verkraften. Vor Kurzem verriet der Däne, dass auch er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe: Er war an Lungenkrebs erkrankt! Sein Leiden nahm nun ein Ende: Morten ist im Alter von 83 Jahren verstorben!

Seine Familie hat gegenüber der dänischen Zeitung Politiken bestätigt, dass der Olsenbande-Darsteller in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben ist. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt sei der Publikumsliebling friedlich eingeschlafen. Der Filmstar hinterlässt nicht nur seine Ehefrau Lily Weiding, sondern auch die gemeinsame Tochter Tanja und zwei Enkelkinder.

Nachdem bei Morten Krebs diagnostiziert worden war, lehnte er eine Behandlung ab. "Ich bin 83 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob ich noch Monate oder länger habe, aber so ist es nun einmal. Ich hatte ein langes und gutes Leben", erklärte er in einem Se og Hø-Interview.

Getty Images Morten Grunwald in Spanien

ActionPress / United Archives GmbH Poul Bundgaard, Ove Sprogøe und Morten Grunwald in "Die Olsenbande fährt nach Jütland"

ActionPress / FUTURE IMAGE Morten Grunwald, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de