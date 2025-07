Mies: Laura schmeißt Giuliana trotz ihres KDRS-Pakts raus

Die zehnte Folge von Kampf der Realitystars bringt das Drama auf eine ganz neue Ebene: Acht Kandidaten kämpfen um den Einzug ins Finale, nur für drei wird es am Ende reichen. Um die Frauen im großen Finale zu sehen, schmieden Laura Blond, Giuliana Farfalla (29) und Tara Tabitha (32) eine Allianz. Ihr Plan: Sollten sie die Möglichkeit haben, werden zuerst die Männer rausgewählt. Giuliana gibt sich optimistisch: "Wir Frauen sind uns da alle einig, dass wir uns jetzt einfach mal unterstützen." Auch Laura zeigt sich zunächst loyal und versichert: "Ich finde, Giuliana hätte es genauso verdient zu gewinnen wie ich. Also Girls support Girls."

Das alles änderte sich jedoch schlagartig beim Spiel "Das Promifon", bei dem die Kandidaten gezwungen waren, über Nominierungen gegeneinander zu entscheiden. Die Aufgabe: Das Telefon klingelt, derjenige, der als erstes drangeht, ist für den Rauswurf nominiert – was zuvor aber keiner wusste – und muss einen wählen, der auch nominiert wird. Der Letzte ist automatisch safe – und das Glück hat letztendlich Laura, weil sie zuvor von keinem nominiert wurde. Doch mit ihrem Sieg erhielt sie die Aufgabe, eine Person aus der Sala zu verbannen und ihr die Chance auf den Sieg endgültig zu nehmen. "Es war gar nicht leicht für mich, aber ihr wisst, die Luft wird dünner. Deshalb: Ich muss für mich jetzt auch Entscheidungen treffen. Was spielt mir in die Karten, was nicht, wem kann ich noch weitestgehend vertrauen. Ich glaube einfach, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen dir und mir, dass du dich für dich entscheiden würdest und deswegen ist meine Wahl auf dich gefallen, Giuliana", erklärt die Blondine, bricht den zuvor geschlossenen Pakt und wirft das Model damit aus der Show.

Laura und Giuliana verbanden in der Show keine besonders herzliche Beziehung, doch der Bruch ihrer Allianz sorgte für zusätzliche Spannungen. Giuliana konnte ihre Enttäuschung nicht verbergen, packte unter Tränen ihre Sachen und nutzte die Gelegenheit, um ihren Ärger zu zeigen: Bevor sie die Show verließ, spuckte sie demonstrativ in Lauras Schrank. Diese bekam in diesem Moment jedoch nichts davon mit und feierte, dass sie dem Finale immer näherkommt.

Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Laura Maria Lettgen und Giuliana Farfalla

RTLZWEI Tara, Giuliana und Laura bei KDRS, Folge zehn

RTLZWEI Giuliana Farfalla bei "Kampf der Realitystars"

