Fans enttäuscht: Liam Payne in Netflix-Show kaum zu sehen

Die ersten vier Folgen von Liam Paynes (✝31) letztem TV-Projekt "Building the Band" sind jetzt auf Netflix zu sehen. In der Castingshow, die der Sänger 2024 kurz vor seinem Tod drehte, unterstützt er Nachwuchstalente auf ihrem musikalischen Weg. Fans des ehemaligen One-Direction-Stars dürften jedoch enttäuscht sein, denn in diesen Episoden ist Liam gar nicht zu sehen. Zu Beginn der Serie widmet ihm der Gastgeber AJ McLean (47) von den Backstreet Boys eine emotionale Hommage: "Wir hätten nie gedacht, dass wir so bald Abschied von unserem Freund Liam Payne nehmen müssen."

Erst in den späteren Folgen wird Liam als Juror zu sehen sein, wie von Produzentin Cat Lawson gegenüber Mirror bestätigt wurde. Sie würdigte Liams Leidenschaft und seine Rolle in der Show: "Er war eine großartige Person und die Serie ist ihm gewidmet." Es wird erwartet, dass Liam in den Episoden auftauchen wird, die am 16. Juli, neun Monate nach seinem tragischen Tod, veröffentlicht werden. Der Sänger starb nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires, Argentinien, im Alter von 31 Jahren.

Die Dreharbeiten zu "Building the Band" zeigen die Hingabe, mit der Liam junge Talente förderte. Neben bekannten Namen wie Nicole Scherzinger (47) und Kelly Rowland (44) nahm er sich dieser Aufgabe mit voller Energie an. Für Liams Familie und Freunde ist das Projekt ein bedeutendes Vermächtnis. Besonders seine Schwester Ruth betonte, wie stolz sie auf ihn ist. In einer früheren Botschaft nannte sie ihn einen "Star", der er für sie und andere immer bleiben werde. Die Show gibt den Zuschauern einen letzten Einblick in Liams Engagement für die Musik und seine inspirierende Persönlichkeit.

Getty Images Liam Payne, Sänger

Courtesy of Netflix Kelly Rowland, Liam Payne und Nicole Scherzinger in einer Folge von "Building the Band"

ZUMAPRESS / MEGA Liam Payne, Sänger