Fotos gelöscht: Was ist bei Hanni Hase und ihrem Daniel los?

Die Fans von Hanni Hase und Daniel Rocco rätseln über den Beziehungsstatus der beiden. Auf den Social-Media-Kanälen der Love is Blind: Germany-Stars fällt plötzlich etwas auf: Fast alle gemeinsamen Fotos der TV-Bekanntheiten wurden gelöscht. Obwohl sie sich weiterhin gegenseitig auf Instagram folgen, bleiben die Sorgen der Follower nicht aus. In den Kommentaren häufen sich Fragen wie: "Sind die beiden noch zusammen?" oder "Was ist mit Daniel?" Bisher haben sich weder Hanni noch Daniel zu der Situation geäußert.

Bei "Love is Blind: Germany" lernten sich Hanni und Daniel kennen, ohne einander zu sehen. Erst nach einem Heiratsantrag von dem Italiener durften sie sich gegenübertreten. Doch das Liebesglück geriet schnell ins Wanken: Vor dem Altar entschied sich die Influencerin gegen eine Heirat. Viele Fans der Datingshow vermuteten sogar, dass die Blondine nie an ihrem Gegenüber interessiert war, sondern nur berühmt werden wollte. In der großen Wiedersehensshow wehrte sich Hanni gegen die Vermutungen und erklärte: "Ich habe keine Lust mehr, mich zu rechtfertigen. Ich weiß gar nicht, wovon hier die Rede ist. Meine Gefühle waren echt."

Nach der Show machten die Maklerin und der Unternehmensberater lange ein Geheimnis aus ihrem Beziehungsstatus. Im Mai ließen sie ihre Fans dann mit einem Kussvideo wissen, dass sie wieder zueinandergefunden haben. In dem Clip turtelten die beiden miteinander und Daniel säuselte: "Wenn ich den Mond anschaue, denke ich immer an dich." Auch dieser Liebesbeweis ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr auf den Accounts der Netflix-Stars zu finden.

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase Hanni und Daniel Rocco, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase Hanni Hase beim CHIO Aachen 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase Daniel und Hanni von "Love Is Blind: Germany"