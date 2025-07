Sängerin Tori Kelly erwartet erstes Baby mit André Murillo

Tori Kelly (32) hat eine wundervolle Nachricht mit ihren Fans geteilt: Die Grammy-ausgezeichnete Sängerin erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann André Murillo! Das Paar veröffentlichte auf Instagram ein stimmungsvolles Video, das es zu Hause beim Kuscheln und an der Küste zeigt. Untermalt wurde es von Ausschnitten aus einem Lied aus Toris kommendem Musikprojekt. Ihr Songtext spiegelt die Intimität und Vorfreude wider, die die Eltern in spe empfinden: "Nur du kennst mich, wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen, bereit für das, was kommt. Lass uns ein Baby bekommen."

Die 32-Jährige gab die Nachricht während ihrer aktuellen Europatournee mit Ed Sheeran (34) bekannt. "Dieses Jahr war bereits voller Höhepunkte – von Auftritten in Stadien über das Schreiben der persönlichsten Songs meiner Karriere bis hin zu dieser aufregenden neuen Lebensphase mit meinem wunderbaren Mann", schwärmte Tori in einem Interview mit dem Magazin People. Zudem betonte sie überglücklich: "Wir sind so dankbar für das, was auf uns zukommt, und können es kaum erwarten, dieses kleine Geschenk Gottes kennenzulernen."

Tori und der ehemalige Basketballspieler André heirateten im Mai 2018 in einer privaten Zeremonie. Sie sind seit 2016 ein Paar und verlobten sich im darauffolgenden Jahr. Die Schwangerschaft markiert ein neues Kapitel in Toris Leben, das von Höhen und Tiefen geprägt war. Erst im Jahr 2023 wurde die Sängerin wegen lebensbedrohlicher Blutgerinnsel ins Krankenhaus eingeliefert. Kurze Zeit nach ihrer Genesung brachte sie im April 2024 ihr Album "Tori." heraus, das sie als besonders persönlich beschrieb. Trotz der gesundheitlichen Herausforderungen blickt sie optimistisch in die Zukunft.

Getty Images Tori Kelly mit ihrem Mann André Murillo

Instagram / andremurillo André Murillo und Tori Kelly

Getty Images Tori Kelly bei einem Auftritt

