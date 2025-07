Im Liebesdrama: Katy Perry glänzt bei Pariser Fashion Week

Katy Perry (40) zog sämtliche Blicke auf sich, als sie am Mittwochvormittag bei der Paris Fashion Week in einem eleganten schwarzen Minikleid auftauchte. Die erfolgreiche Sängerin war Gast bei der Vorstellung der neuesten Herbst-Winter-Kollektion des baskischen Modehauses Balenciaga und nahm in der ersten Reihe Platz. Begleitet wurde sie von ihrer engen Freundin Lauren Sánchez (55) und weiteren prominenten Gästen, darunter Kim Kardashian (44) und Vittoria Ceretti (27).

Die Aufmerksamkeit zieht Katy zuletzt häufig auf sich, was mit den Gerüchten um eine Trennung von ihrem langjährigen Partner Orlando Bloom (48) zusammenhängt. Seit Längerem wird spekuliert, dass das Paar schon seit Jahren mit Problemen kämpft und nun sogar getrennte Wege geht. In einer Stellungnahme ihres Managements ist aber nicht von einer Trennung die Rede. Jedoch sollen die "Firework"-Interpretin und der "Fluch der Karibik"-Star ihre Beziehung zuletzt "neu definiert" haben. "Sie werden weiterhin als Familie zu sehen sein und ihre Tochter mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt großziehen", hieß es abschließend, wie Us Weekly berichtete.

Dass sie weiterhin als Familie durchs Leben gehen, bewiesen sie erst vor wenigen Tagen. Noch bevor Katy mit ihrer Freundin Lauren an der Pariser Fashion Week teilnahm, genossen sie den Sommer auf der Luxusjacht von Laurens frisch angetrautem Ehemann Jeff Bezos (61) vor der Küste Italiens. Der Amazon-Gründer und Orlando waren ebenfalls anwesend – und so auch Katy und Orlandos vierjährige Tochter Daisy Dove.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry im September 2024 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Katy Perry mit Orlando Bloom 2024

Anzeige Anzeige

Backgrid Orlando Bloom, Tochter Daisy und Katy Perry, September 2024