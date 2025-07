Bestätigt: Danilo Sellaro ist der neue Schweizer Bachelor

Danilo Sellaro wagt erneut den Schritt in die Welt der TV-Romanzen, denn: Er ist der neue Schweizer Bachelor und wird im Herbst auf dem Sender 3+ die große Liebe suchen. Dies bestätigte der Sender kürzlich gegenüber der Zeitschrift Glückspost. Für Reality-TV-Fans ist Danilo kein Unbekannter. Bereits 2019 kämpfte der Basler bei Die Bachelorette um das Herz von Andrina Santoro (32) – musste sich jedoch im Finale geschlagen geben, als sie Kenny Leemann wählte.

Seit seinem Abschied bei der Bachelorette blieb der 30-Jährige der Reality-Welt treu. Er war unter anderem in Formaten wie Are You The One?, Ex on the Beach und Bachelor in Paradise zu sehen. Trotz seiner bemitleidenswert vielen Versuche, über das Fernsehen eine Partnerin zu finden, ist ihm die große Liebe bisher verwehrt geblieben. Der Schweizer Sender hält sich mit weiteren Details zur neuen Staffel noch zurück, aber die Zuschauer dürfen gespannt sein, welche Kandidatinnen um Danilos Gunst wetteifern werden.

Danilo überzeugt immer wieder mit seinem charmanten Lächeln und seiner sympathischen Art und gewann durch seine TV-Auftritte eine treue Fanbasis. Im vergangenen Jahr suchte Dennis Marbacher als Schweizer Bachelor nach der großen Liebe im Fernsehen. Die letzte Rose vergab der Zürcher Finanzberater an Kandidatin Venance Pfammatter aus Brig-Glis. Nach der Ausstrahlung trennten sich die beiden allerdings. Die Beziehung scheiterte laut 20 Minuten an verschiedenen Faktoren, darunter Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlichen Lebenswelten.

