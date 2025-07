Nicht wie Jason Derulo: So muss Hanna Weigs Traummann sein

Hanna Weig (29) hat auf dem Lascana Summer Club Event einen Blick hinter die Kulissen ihres Liebeslebens gewährt, nachdem aus ihr und Superstar Jason Derulo (35) nichts geworden ist. Im Gespräch mit Promiflash teilte das Model seine Vorstellungen von dem zukünftigen Mann an ihrer Seite. "Ich glaube, mein Traummann [...] ist einfach ein ganz normaler Mann vom Land. Bodenständiger Beruf. Das ist das, was ich suche und was für mich am Ende zählt. Eine echte Connection", erklärte sie offen. Wer gerade ihr Herz erobert hat, bleibt jedoch ein Geheimnis, denn ihr neuer Partner gehört wohl nicht zur schillernden Welt der Prominenz.

Die 29-Jährige scheint momentan in einer neuen Beziehung angekommen zu sein, wie sie beim Event andeutete. Wer der Glückliche ist, möchte die alleinerziehende Mutter jedoch nicht öffentlich preisgeben. Sie betonte jedoch, dass er keine Person des öffentlichen Lebens sei: "Mein Partner ist keine Person der Öffentlichkeit." Damit gibt sie ihrem privaten Glück offenbar mehr Raum fernab der Medienaufmerksamkeit, die frühere Beziehungen von ihr begleitet hat. Ob der mysteriöse Mann aus ihrer Beschreibung des "normalen Mannes vom Land" stammt, ließ sie allerdings offen.

In der Vergangenheit hatte Hanna durch ihre Beziehung mit dem Sänger Jason Derulo für Schlagzeilen gesorgt. Die romantische Verbindung zwischen dem Popstar und der gebürtigen Deutschen war für viele eine Überraschung, schien jedoch keine dauerhafte Basis zu haben. "Ich glaube, wenn man lange in dem Bereich tätig ist, weiß man, dass – egal, wen man trifft oder wen man datet – immer eine Geschichte dazu geschrieben wird", kommentierte Hanna den Medienrummel im Gespräch mit Promiflash.

Getty Images / Cindy Ord, Getty Images / Sebastian Reuter Collage: Jason Derulo und Hanna Weig

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin

Getty Images Jason Derulo, Juli 2020