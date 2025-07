Horror-Umzug: Kim Virginia und Nikola Glumac sind am Ende

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben sich entschieden, nach ihrem Liebescomeback den nächsten großen Schritt zu wagen und zusammenzuziehen. Doch der Traum vom gemeinsamen Zuhause entwickelte sich schnell zum Albtraum. In einer Instagram-Story erklärte Kim erschöpft: "Wir sind wirklich nervlich am Ende." Details wollten die beiden jedoch noch nicht verraten – erst müsse geprüft werden, ob sie sich rechtlich absichern müssen.

"Wir sind nicht auf 180, sondern auf 1080", erklärte Kim sarkastisch und fügte hinzu, dass sie beide bei keinem Umzug je so an ihre Grenzen gestoßen seien wie jetzt. Ob organisatorische Probleme, Verzögerungen oder Streitigkeiten – bislang bleibt unbekannt, was die beiden Realitystars derart auf die Probe gestellt hat. Ihre Community muss sich wohl noch etwas gedulden, bis sie erfahren, was wirklich passiert ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kim und Nikola mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, seit sie ihrer Beziehung eine zweite Chance gegeben haben. Erst kürzlich sorgte ein Brand in ihrer Waschmaschine für einen Schockmoment. Damals schilderte Kim das Chaos mitten in der Nacht in ihrer Instagram-Story. Ihre Fans können nun gespannt sein, wie sie mit den neuen Herausforderungen umgehen und ob sie ihr neues Zuhause bald sorgenfrei genießen können.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025