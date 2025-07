Neue Details: Yeliz Koc spricht erstmals über Jimis Haft

Jimi Blue Ochsenknecht (33) wurde vor einigen Tagen verhaftet und vergangenen Dienstag nach Österreich ausgeliefert. Der Vorfall beschäftigt auch seine Ex und Mutter seiner Tochter, Yeliz Koc (31). In einem Interview mit "taff" äußert sich die Influencerin jetzt erstmals dazu. "Mir tut das wahnsinnig leid für Jimi, dass er da jetzt in einer winzigen Zelle ist, eine Stunde am Tag raus kann", meint sie ehrlich. Aber nicht nur das: Die unbezahlte Rechnung von etwa 14.000 Euro, wegen der er überhaupt erst verhaftet wurde, beglich Yeliz. Für das Reality-Sternchen war das aber selbstverständlich.

Auch daran, dass Jimi ihr das Geld wieder zurückzahlt, hat Yeliz keine Zweifel. "Der hat noch ein paar Jahre Zeit, das Geld wieder reinzuholen. Und dann kann er mir das gerne Stück für Stück wieder zurückgeben", ist sie überzeugt. Trotz aller Streitereien in der Vergangenheit steht Yeliz ihrem Ex jetzt zur Seite. Immerhin nähern sich die Eltern einer Tochter gerade erst wieder an. "Jetzt gerade ist er wieder frisch im Leben meiner Tochter und wird wieder weggerissen. Kommt er jetzt raus, kommt er in ein paar Monaten raus – wir wissen es alle nicht", meint die 31-Jährige sichtlich geknickt.

Mittlerweile ist Jimi in Österreich, wo er einem Hotel das Geld schuldete, angekommen. Wie es jetzt weitergeht, erklärte ein Richter gegenüber RTL. Der "Wilde Kerle"-Darsteller werde in den nächsten 48 Stunden vernommen, damit entschieden werden kann, ob weiterhin eine Untersuchungshaft verhängt wird. "Nachdem der Schaden gut gemacht wurde, ist mit relativer Sicherheit davon auszugehen, dass das Gericht ihm eine Diversion, also ein Bußgeld, anbietet. Und wenn er dieses Bußgeld bezahlt, erspart er sich eine Verurteilung", meint der Jurist. Jimi müsse jetzt "Verantwortung für sein Handeln" übernehmen.

