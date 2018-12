Tolle Neuigkeiten für alle "Kim Possible"-Fans! Mittlerweile ist es bereits 16 Jahre her, dass die allererste Folge der beliebten Zeichentrickserie über die TV-Bildschirme flimmerte – die Disney-Show umfasste damals ganze 87 Episoden in vier Staffeln und wurde bis 2007 ausgestrahlt. Die Story rund um die begabte Highschool-Schülerin, die ein Doppelleben als Agentin führt, kam sogar so gut an, dass später ein Videospiel daraus produziert wurde! Nun wird die Geschichte wieder neu aufgerollt: "Kim Possible" bekommt eine Realverfilmung!

Der Sender Disney Channel, auf dem der Streifen ab Februar 2019 laufen wird, präsentierte jetzt den ersten offiziellen Trailer. Die Hauptrolle übernimmt Newcomerin Sadie Stanley, der für den Film natürlich Kims Markenzeichen verpasst wurde: die berühmten roten Haare! Das grün-schwarze Spionage-Outfit dürfte den Zuschauern von damals ebenfalls bekannt vorkommen. Auch ihr tollpatschiger bester Freund Ron Stoppable ist in dem Video zu sehen – er wird von dem Jungschauspieler Sean Giambrone verkörpert.

Den gezeigten Szenen nach zu urteilen, ist das Real-Life-Reboot sehr nah an die damalige Show angelehnt: Die Agentin muss sich wieder gegen ihre Erzfeinde Drakken (Todd Stashwick) und Shego (Taylor Ortega) beweisen und nebenbei die Schulbank drücken. Dabei geht es mit etlichen Explosionen und Karate-Kicks ordentlich actionreich zu!

JB Lacroix/Getty Images Sadie Stanley, "Kim Possible"-Hauptdarstellerin

Sheri Determan/WENN.com Sean Giambrone, Schauspieler

Matt Winkelmeyer/Getty Images "Kim Possible"-Star Sadie Stanley

