"Lilo & Stitch": Das sind die Geheimnisse hinter dem Kinohit

Auf der Comic-Con in San Diego wurden Fans des Kinohits "Lilo & Stitch" am 26. Juli mit besonderen Enthüllungen überrascht. Chris Sanders, Schöpfer des Originals und Stimme von Stitch, plauderte gemeinsam mit der Besetzung aus dem Nähkästchen. So verriet er etwa, dass Stitch ursprünglich grün und ein Waldbewohner sein sollte. Auch zur bereits angekündigten Fortsetzung, die 2026 in die Kinos kommen soll, gab es laut dem Magazin People Neuigkeiten: Chris erklärte, dass er bereits am Drehbuch arbeite – erste Ideen habe er schon niedergeschrieben. Inspiration könnten dabei auch reale Ereignisse wie die verheerenden Brände auf Maui liefern, was bei den Fans auf großes Interesse stieß. Maia Kealoha, die in der Live-Action-Verfilmung die Rolle der Lilo übernimmt, und Sydney Agudong, die ihre Schwester Nani spielt, teilten zudem emotionale Eindrücke vom Dreh.

Wie Sydney auf dem Panel erzählte, war ihre Schwester Siena ebenfalls bis zum Schluss im Rennen um die Rolle der Nani – eine besondere Situation, die ihr noch einmal zeigte, wie stark ihre familiäre Bindung ist. Die enge Beziehung zu ihren Schwestern habe sie beim Spielen stark inspiriert. Am Set herrschte eine herzliche Stimmung, vor allem dank Maia Kealoha: Die achtjährige Lilo-Darstellerin brachte mit ihrer aufgeweckten Art regelmäßig alle zum Lachen und spielte liebend gern Streiche – sogar Regisseur Dean Fleischer Camp und Co-Star Zach Galifianakis (55) waren vor ihr nicht sicher. Besonders süß: Jeden Drehtag begrüßte Maia die CGI-Figur Stitch mit einem Kuss auf die Nase – ein liebevoller Moment, der es schließlich auch in den Film schaffte.

"Lilo & Stitch" hat sich seit dem Kinostart im Mai zu einem der erfolgreichsten Hollywood-Filme des Jahres entwickelt und weltweit fast eine Milliarde Euro eingespielt. Disney hat in den vergangenen 13 Monaten vier Filme mit dieser Einspielmarke produziert, darunter auch "Vaiana 2" und Deadpool & Wolverine. Die Mischung aus Abenteuer, Humor und der zentralen Botschaft von ʻohana, dem hawaiianischen Begriff für Familie, scheint Fans jeden Alters zu begeistern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stitch und Maia Kealoha bei der Weltpremiere des neuen "Lilo & Stitch" in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Maia Kealoha und Chris Sanders bei der Premiere von "Lilo & Stitch"

Anzeige Anzeige

Disney Lilo und Nani aus dem Live-Action-Remake von "Lilo & Stitch"