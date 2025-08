Matthew Lawrence plant Revival von Robin Williams' Stimme

Matthew Lawrence (45), bekannt aus dem Filmklassiker "Mrs. Doubtfire", hat bei einem Gespräch während der San Diego Comic-Con eine ungewöhnliche Idee geteilt. Der Schauspieler schlug vor, die Stimme seines verstorbenen Kollegen Robin Williams (†63) mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) wiederzubeleben. "Ich würde, natürlich mit Respekt und der Zustimmung seiner Familie, gerne etwas ganz Besonderes mit seiner Stimme machen", erklärte der 45-Jährige gegenüber Entertainment Weekly. Robins unvergleichliche Stimme präge eine ganze Generation, fügte er hinzu. Eine mögliche Nutzung als freundliche KI-Stimme, etwa für Navigationssysteme, bezeichnete er als "cool".

Die Idee kam Matthew, als er sich eine alte Werbung ansah, in der Robin eine computerisierte Stimme imitierte. Diese Darstellung, verbunden mit den aktuellen Entwicklungen im Bereich der KI, weckte die Vision, Robin symbolisch zurückzubringen. Der Schauspieler, der in "Mrs. Doubtfire" einen der Filmkinder von Robin spielte, erinnerte sich auch daran, wie warmherzig und unterstützend der Hollywoodstar am Set war. Robin, der 2014 im Alter von 63 Jahren verstarb, hatte einen tiefen Eindruck bei ihm hinterlassen. "Er blieb auch nach dem Dreh ein Teil meines Lebens", so Matthew in einem früheren Interview.

Robin galt nicht nur als brillanter Künstler, sondern auch als einfühlsamer Mensch, der andere stets mit Respekt behandelte. Bereits während der "Mrs. Doubtfire"-Dreharbeiten teilte er persönliche Einblicke in seine Lebenswelt und beeindruckte Matthew mit seiner Offenheit. Die Idee, seine Stimme für KI-Projekte zu nutzen, stößt im Netz auf unterschiedliche Reaktionen: Während einige diese Idee faszinierend finden, warnen andere vor möglichen ethischen Konflikten und weisen darauf hin, dass Robins Nachlass einige Schutzvorkehrungen umfasst, die eine Umsetzung in absehbarer Zeit erschweren könnten.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Robin Williams und Matthew Lawrence

Anzeige Anzeige

Pierce Brosnan, Matthew Lawrence, Sally Field, Mara Wilson, Lisa Jakub und Robin Williams

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Robin Williams im Jahr 2006