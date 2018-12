Aus der Traum vom EM-Gold! In den vergangenen Tagen kämpfte unsere deutschen Handball-Frauen in Frankreich um den Titel. Das Team startete mit einem souveränen Sieg in die zweite Turnierphase und vernichtete die spanische Mannschaft mit einem 29 zu 23. Danach schwächelte die siebenköpfige Crew allerdings. Nach einer ersten Niederlage gegen Ungarn, wurde ihr im Viertelfinal-Spiel endgültig besiegelt. Mit gesenkten Köpfen tritt die Mannschaft die Heimreise an.

Am Mittwochabend kämpfte das Team von Bundestrainer Henk Groener um den Einzug ins Halbfinale. Ihr Gegner: der Vize-Europameister Niederlande. Nach einem spannenden Match trennten sich die beiden mit einem 21 zu 27 und Deutschland ging als Verlierer vom Platz. "Wir haben unsere Grenzen aufgezeigt bekommen und gesehen, dass wir noch nicht zur Weltspitze gehören", lautete das erste Fazit des Trainers im Interview mit Sport1. Es habe zu viele technische Fehler im Angriffsspiel gegeben. "Wir haben uns nicht getraut, schnell nach vorne zu spielen", gab er zu.

"Die Enttäuschung ist in diesem Moment ziemlich groß. Aber im Großen und Ganzen können wir mit unseren Ergebnissen zufrieden sein", erklärte Torschützen-Königin Angie Geschke. Sie erzielte die meisten Treffer gegen die niederländische Konkurrenz.

Getty Images Deutschland gegen die Niederlande, Handball-Europameisterschaft 2018

Getty Images Handball-Trainer Henk Groener bei der Frauen-Europameisterschaft 2018

Getty Images Angie Geschke bei der Handball-EM in Frankreich

