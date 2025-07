"Bin verfügbar": Jonathan Bailey ist wohl wieder Single

Jonathan Bailey (37) sorgt erneut für Schlagzeilen, diesmal mit seinem Beziehungsstatus. In der neuesten Folge der Webshow "Chicken Shop Date" wurde der Schauspieler, bekannt aus Jurassic World: Rebirth und Wicked, von der Moderatorin Amelia Dimoldenberg (31) über mögliche romantische Optionen befragt. Die beiden schienen sich gut zu kennen, was das Gespräch besonders charmant machte. Auf die humorvolle Nachfrage, ob sie ihn erobern könne, antwortete Jonathan: "Ich bin verfügbar. Es ist nur so... ich denke, es gibt da eine genetische Veranlagung." Damit stellte der Bridgerton-Star klar, dass er zwar Single sei, jedoch nicht an Frauen interessiert.

Bereits Ende 2023 hatte Jonathan in einem Interview offen über seine damalige Beziehung gesprochen. Damals datete er einen "lieben Mann", wollte jedoch keine weiteren Details preisgeben. "Es ist kein Geheimnis, aber es bleibt privat", betonte er gegenüber dem Evening Standard. Sein Bedürfnis nach Diskretion erklärte er mit dem Wunsch, seine persönliche Sphäre zu schützen, um sich in anderen Themen bereichernd äußern zu können. Nun lässt seine Aussage in der Web-Serie vermuten, dass diese Beziehung mittlerweile der Vergangenheit angehört.

Jonathan, der seine Sexualität 2018 öffentlich gemacht hat, sprach in der Vergangenheit offen über seine Erfahrungen als schwuler Mann. Dabei berichtete er unter anderem von unangenehmen Momenten, in denen er für öffentliche Zuneigungsbekundungen, wie Händchenhalten, kritisiert wurde. Trotz solcher Vorfälle gilt der Schauspieler als selbstbewusst und authentisch. Seine Offenheit machte ihn zu einem Vorbild in der LGBTQ+-Community, auch wenn er selbst betonte, dass für ihn Privat- und Berufsleben strikt getrennt bleiben sollten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Bailey, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Amelia Dimoldenberg, Journalistin

Anzeige Anzeige

Getty Images Darsteller Jonathan Bailey bei der Sondervorführung von "Wicked" in New York