Lisa Marie Akkaya hat ihr Traumhaus in Dortmund gefunden

Lisa Marie Akkaya (24) gibt in ihrer Instagram-Story ein Update zu ihrer Haussuche in Deutschland. Die Social-Media-Persönlichkeit, die zuvor längere Zeit in Dubai gelebt hat, ist aktuell bei ihren Eltern untergekommen und sucht in Dortmund nach einem eigenen Heim. Nun hat sie ein Haus gefunden, das ihr und ihrer Familie sehr zusagt: "Das Haus, das wir uns jetzt angeschaut haben, ist perfekt." Besonders der Aspekt, dass das Haus nur eine Minute von ihrem Elternhaus entfernt liegt, scheint sie zu freuen. "Betet für uns, dass es klappt! Ich will in Dortmund bleiben."

Lisa Marie erklärt weiter, was diese Nähe für sie bedeuten würde: "Wie schön ist der Gedanke, dass meine Kinder vielleicht in denselben Straßen spielen werden, wie ich es getan habe als Kind." Die Verbindung zu ihrer Familie spielt bei ihrer Entscheidung offenbar eine große Rolle – und auch die Vorteile, die ein Wohnsitz in der Nähe ihrer Eltern mit sich bringt, scheint sie sehr zu schätzen.

Die junge Mutter hat in den letzten Monaten einiges durchgemacht. Ursprünglich war sie mit ihrem Mann Furkan Akkaya (24) und ihrem Sohn Emilio nach Dubai ausgewandert. Doch gesundheitliche Probleme während ihrer zweiten Schwangerschaft zwangen sie zur Rückkehr nach Deutschland. Seitdem lebt sie wieder bei ihren Eltern, mit enger Unterstützung für sich und ihre Kinder.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Schwangere Lisa Marie Akkaya, Juli 2025