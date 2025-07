Biggies Kleidung geschändet: P. Diddy wird erneut verklagt

P. Diddy (55) steht erneut schwerwiegenden Vorwürfen gegenüber, die in einer neuen Klage gegen den Musiker und Unternehmer erhoben werden. Ein anonymer Kläger beschuldigt Diddy des sexuellen Übergriffs, wobei insbesondere ein Vorfall aus dem Jahr 2020 im Fokus steht. Berichten von TMZ zufolge soll Diddy mit dem Kläger und einer Gruppe in eine Lagerhalle gefahren sein, in der Kleidungsstücke des verstorbenen Rappers Notorious B.I.G. (✝24) aufbewahrt waren. Erst habe er alle Beteiligten mit Drogen versorgt und sei dann mit dem Kläger in ein abgelegenes Zimmer verschwunden. Dort soll er mutmaßlich ein Hemd des verstorbenen Rappers verwendet haben, um sich selbst zu befriedigen. Der Kläger gibt an, Diddy habe das beschmutzte Kleidungsstück auf seinen Schoß geworfen und dabei respektlose Bemerkungen gegenüber dem verstorbenen Künstler gemacht.

Die Klage umfasst weitere Vorwürfe, die bis ins Jahr 2005 zurückreichen und schwerwiegende sexuelle Übergriffe beinhalten sollen. Wie das US-amerikanische Magazin berichtet, steht auch der Vorwurf im Raum, Diddy habe während eines Vorfalls in diesem Jahr seinen Intimbereich in das Gesicht des Klägers gedrückt und ihn aufgefordert, "es zu tun". Diese neuen Anschuldigungen beinhalten Forderungen nach Schadensersatz gegen den einstigen Musikmogul. Neben "sexueller Gewalt" wirft der anonyme Kläger Diddy auch die vorsätzliche Zufügung emotionalen Leids vor.

Notorious B.I.G. und P. Diddy waren eng miteinander verbunden, sowohl beruflich als auch persönlich. Diddy, der sich damals noch Puffy nannte, galt als Mentor für den aufstrebenden Rapper. Doch nicht nur das: P. Diddy soll Biggie sogar entdeckt und unter Vertrag bei seinem Label Bad Boy Records genommen haben. Nach Biggies Tod im Jahr 1997 widmete Diddy ihm den heute weltberühmten Song "I'll Be Missing You". Böse Zungen behaupten jedoch, dass es hinter den Fassaden der Freundschaft bröckelte. Es wird sogar behauptet, dass P. Diddy etwas mit den Morden an den Rappern Tupac Shakur (✝25) und Biggie Smalls zu tun haben könnte. Beide Mordfälle sind bis heute ungelöst und ereigneten sich nur sechs Monate nacheinander.

P. Diddy, Rapper

Wachsfigur von Notorious B.I.G.

