Brand: Feuerwehreinsatz bei Kim Virginia und Nikola Glumac

Ein neuer Schockmoment für Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29): Das Reality-TV-Paar musste mitten in der Nacht die Feuerwehr rufen. Der Grund? Ihre Waschmaschine fing plötzlich Feuer. In ihrer Instagram-Story berichtet Kim sichtlich aufgewühlt: "Unsere Waschmaschine brennt, Leute! Es ist mitten in der Nacht und sie ist überall glühend heiß." Während Kim die Situation dokumentiert und ihre Follower auf dem Laufenden hält, hat Nikola sich bisher noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Die neue Wohnung des Paares scheint ihrem Ruf als Problemherd treu zu bleiben. Bereits in den letzten Wochen hatten Kim und Nikola mit einem massiven Wasserschaden zu kämpfen, der sowohl den Garten als auch das Innere ihres Hauses in Mitleidenschaft zog. Nun sorgt der Vorfall mit der brennenden Waschmaschine für weiteren Ärger. Ob das Haushaltsgerät einen technischen Defekt hatte oder ein anderes Problem die Ursache war, ist bisher noch unklar.

Kim und Nikola sind bekannt für ihren Hang zum Drama – sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Privatleben. Besonders Kim scheut sich nie, ihren Alltag mit den Followern zu teilen, sei es durch Schnappschüsse von romantischen Momenten oder durch Dokumentationen des alltäglichen Chaos. Nikola dagegen hält sich häufig im Hintergrund. Nach außen hin wirken die beiden jedoch wie ein eingespieltes Team, dem auch eine kurzzeitige Trennung nichts anhaben konnte.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars