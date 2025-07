Brust und Nase: Bianca Heinicke bereut ihre Schönheits-OPs

Bianca Heinicke (32), besser bekannt als BibisBeautyPalace, hat in einem Interview mit Claudia Stöckl im Rahmen der Radiosendung "Frühstück bei mir" auf Ö3 offen über ihre Veränderungen der letzten Jahre gesprochen. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Julian Claßen (32) im Sommer 2022 und einer mehrjährigen Pause von den sozialen Medien meldete sich die ehemalige Beauty-Influencerin Ende vergangenen Jahres mit einer radikalen Verwandlung zurück. "Ich habe mich seit eineinhalb Jahren kein einziges Mal geschminkt", verriet sie und zeigte sich reflektiert in Bezug auf ihre Vergangenheit.

Besonders kritisch äußerte sich Bianca über ihre früheren Entscheidungen in Bezug auf Schönheitsoperationen. "Ich habe mir ja die Nase richten lassen und die Brust vergrößern lassen nach meinen beiden Stillzeiten. Ich wünschte, ich hätte die Eingriffe nicht gemacht und mir Zeit gegeben, mich so zu lieben und zu akzeptieren, wie ich bin", gab sie zu. Heute sei sie nicht mehr im Beauty-Business tätig, lebe aber von den Erträgen ihrer Immobilien und ihrer erfolgreichen Vergangenheit als Influencerin. Auch ihr neuer Partner Timothy (30) kam im Interview zu Wort und stellte klar, dass ihre Beziehung erst nach der Trennung von Julian begann. Besonders hob er die entspannte Kennenlernphase hervor, die er mit Bianca in London verbracht habe.

Bianca, die mit ihrem Ex-Partner schon als Jugendliche zusammenkam, sprach offen über die Unterschiede zwischen ihrer Ehe und ihrer neuen Beziehung. Während ihre Ehe mit Julian von Verlassensängsten und einer vorsichtigen Kommunikation geprägt war, empfindet sie die Verbindung mit Timothy als direkter und offener. Sie betonte, dass sie in den letzten Jahren viel über sich gelernt habe und nun mehr darauf achte, was für ihr eigenes Wohlbefinden wichtig sei. Bianca genießt derzeit offenbar ein neues Kapitel ihres Lebens, das von persönlicher Weiterentwicklung und einem ruhigeren Alltag bestimmt ist.

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, Influencerin

Instagram / biancaheinicke Timothy Hill und Bianca Heinicke

Instagram / biancaheinicke Bibi Heinicke im Dezember 2024