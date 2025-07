Sender bestätigt: Das ist die neue Jury von DSDS Staffel 22

Und tatsächlich: Die diesjährige DSDS-Jury steht fest und wie RTL nun offiziell bestätigt, können sich die Fans über ein abwechslungsreiches Dreiergespann freuen. Neben Pop-Titan Dieter Bohlen (71) der auch in Staffel 22 wieder Deutschlands bestes Gesangstalent suchen wird, werden Rapper Bushido (46) und Mallorca-Star Isi Glück am Jurypult Platz nehmen. Die neue Staffel soll im Frühjahr 2026 starten. Wahre Musikfans können die Folgen auch schon vorab auf RTL+ anschauen. Und DSDS 2025 bringt wohl eine Überraschung mit sich: "Wir haben alles umgedreht", kündigt Dieter an!

Partyschlager-Queen Isi fiebert dem Start ihres neuen Projekts schon gespannt entgegen. "Ich feier' nicht nur gerne gute Partys, sondern kenne auch die Veranstaltungsbranche mittlerweile wie meine Westentasche. Ich hoffe, dass wir einen Superstar finden, der auch nach der Staffel auf Events auftreten und stattfinden wird!", erklärt sie und ergänzt schwärmend: "Für mich ist es eine große Ehre, zusammen mit Dieter Bohlen und Bushido Deutschlands neuen Superstar suchen zu dürfen. Ich kann es kaum abwarten, bis die Dreharbeiten endlich beginnen. Ich hoffe auf zahlreiche abwechslungsreiche und unterhaltsame Kandidaten und viel gute Laune."

Und auch Inga Leschek, die CCO RTL Deutschland, freut sich, dass der Sender in diesem Jahr wieder mit neuen, spannenden Charakteren in der Jury begeistern kann: "Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück – drei starke Charaktere, drei Welten, eine Jury. Diese besondere Konstellation aus Poptitan, Rap-Credibility und Schlagerliebe trifft zum ersten Mal aufeinander und verspricht frische Impulse und spannende Geschichten." Man freue sich bereits auf die diesjährigen musikalischen Heldenreisen.

Getty Images Dieter Bohlen, 2024 in Köln

Getty Images Bushido, November 2024

Instagram / isi_glueck Isi Glück, Juni 2025