Jimi Blue Ochsenknecht gratuliert Cheyenne aus dem Gefängnis

Zwischen Cheyenne (25) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) kam es vor einiger Zeit zum Streit. Inzwischen scheint sich das Reality-Geschwisterpaar jedoch wieder anzunähern. Cheyenne feierte am Sonntag, 6. Juli, ihren 25. Geburtstag und brachte ihre Follower an ihrem besonderen Tag zum Staunen. In ihrer Instagram-Story zeigte sie einen prächtigen Blumenstrauß mit bunten Blüten sowie eine Karte, auf der die liebevollen Worte "Alles Gute zum Geburtstag! Dein Bruder Jimi" geschrieben standen. Bemerkenswert daran: Ihr Bruder Jimi Blue konnte diesen persönlichen Gruß allerdings nicht selbst überbringen, da er sich momentan in Haft befindet.

Neben Jimi, der sich aus der schwierigen Situation heraus um einen Geburtstagsgruß für seine Schwester bemühte, meldete sich auch Mama Natascha Ochsenknecht (60) auf Instagram. Mit einem nostalgischen Kinderfoto von Cheyenne und den Worten "Happy Birthday, weltbeste Tochter" gratulierte sie. Das Bild sorgte bei den Fans für positive Reaktionen und rief die frühere Modelkarriere der jungen Mutter in Erinnerung, bevor sie vor rund zwei Jahren selbst zum zweiten Mal Mutter wurde. Auch Reality-Beauty Yeliz Koc (31), Jimis Ex-Freundin, begrüßte erst 2021 ihre gemeinsame Tochter Snow auf der Welt – und ist in die aktuellen Vorwürfe gegen den Teilnehmer der Sat.1-Show "Villa der Versuchung" verstrickt.

Jimi und seine derzeitige Situation sorgen im Netz für Aufruhr: Der Schauspieler und Musiker steht vor einer Auslieferung an die österreichischen Behörden: Denn das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg befand, dass einer Auslieferung nichts im Wege steht. Dies bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die genauen Vorwürfe und weiteren Entwicklungen wurden nicht öffentlich gemacht. So viel sei aber gesagt: Dem 33-Jährigen wird von den österreichischen Ermittlern Betrug vorgeworfen, weil er eine Hotelrechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro nicht beglichen haben soll. Währenddessen zeigt seine Geste, dass ihm die Familie, besonders seine Schwester Cheyenne, am Herzen liegt – trotz der schwierigen Umstände, in denen er sich aktuell befindet.

TikTok / chayasavannah Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht im April 2025

Getty Images Natascha, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht (v.l.) bei "Let's Dance" in Köln

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc