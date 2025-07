Im Netz: Jasna Fritzi Bauer verkündet Trennung von Katharina

Jasna Fritzi Bauer (36) hat über Instagram die Trennung von ihrer Partnerin Katharina Zorn bekanntgegeben. Am Montagabend schrieb die deutsche Schauspielerin: "Ich möchte euch mitteilen, dass Katharina und ich in Zukunft getrennte Wege gehen. Wir bitten euch darum, unsere Privatsphäre zu respektieren." Die öffentliche Bekanntmachung ihrer Trennung scheint jedoch nicht abgesprochen gewesen zu sein, wie Katharina am nächsten Morgen in ihrer Instagram-Story erklärt. Sie zeigt sich schockiert: "Unsere Trennung so gestern öffentlich zu machen, war nicht meine Entscheidung."

Das Paar hatte sich erst im Sommer 2024 entschieden, die Beziehung öffentlich zu machen. Damals betonten beide, wie schwierig dieser Schritt für sie gewesen sei, insbesondere im Hinblick auf Katharinas Tochter Zoe. Sie wollten ein Zeichen setzen und sich gegen die zunehmende gesellschaftliche Diskriminierung positionieren. Nun, gut ein Jahr nach der Bekanntgabe ihrer Liebe, ist ihre Beziehung Vergangenheit, und beide gehen getrennte Wege.

Jasna und Katharina hatten sich ein gemeinsames Leben aufgebaut. Die Bremer Tatort-Bekanntheit und die Künstlerin verlagerten vor rund zwei Jahren ihren Lebensmittelpunkt nach Mallorca. Neben Berlin bot die spanische Finca der Familie ein farbenfrohes Zuhause. Dort lebten sie gemeinsam mit dem Dalmatiner Ace und der siebenjährigen Zoe. "Es hat Charakter. Es ist nicht perfekt. Es lebt durch Freunde und Familie", schwärmte Jasna vor wenigen Monaten im Gespräch mit dem Interior-Versandunternehmen Westwing.

Collage: Jasna Fritzi Bauer und Katharina Zorn

Jasna Fritzi Bauer und Katharina Zorn

