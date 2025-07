Kim Virginia und Nikola wollen ihre Weltreise fortsetzen

Nikola Glumac (29) und seine Partnerin Kim Virginia Hartung (30) haben spannende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt. Via Instagram kündigte Nikola an, dass das Paar seine gemeinsame Weltreise fortsetzen möchte. "Ja, wir werden unsere Weltreise auf jeden Fall fortsetzen, zu hundert Prozent", erklärte der Reality-TV-Star in einer Fragerunde. Aktuell stecken er und seine Liebste noch in der Reiseplanung. Auch wohin der nächste Trip gehen soll, ist noch offen, doch Nikola ergänzt: "Es gibt so viele wunderschöne Länder auf dieser Welt, die man noch entdecken und erleben kann."

Besonders die Erinnerungen an ihre Zeit in Australien scheinen Nikola nachhaltig beeindruckt zu haben. Auf die Frage eines Fans, wann sie das Land erneut besuchen möchten, geriet der Ex von Gloria Glumac ins Schwärmen. "Ehrlich gesagt, war das die beste Reise meines Lebens. Die Van-Tour war mit Abstand das Highlight. Besser als alles, was ich bisher erlebt habe. Die Erlebnisse, die Eindrücke, die Natur – all das war einfach unvergesslich." Ob und wann die beiden erneut nach Australien reisen, steht noch nicht fest, doch die Begeisterung für das Land ist ungebrochen.

Bei der Fortsetzung der Weltreise werden Kim und Nikola sicher wieder mit diversen Dramen und Pannen konfrontiert sein. Seit Monaten wirkt es so, als wären die beiden Influencer vom Pech verfolgt. Allein in den letzten Wochen spielten sich verschiedenste Tragödien ab. Unter anderem hatten sie mit einer Überflutung, einem Wasserschaden und einem Brand zu kämpfen.

Instagram / nikola_glumac Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Januar 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025