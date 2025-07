Preston Ordones (†2) Tod: Seine Mutter erinnert sich nicht

Am 24. April verlor Katelynn Ordone ihren Sohn Preston bei einem tragischen Autounfall. Doch die Mutter des verstorbenen Zweijährigen kann sich kaum mehr an den Vorfall erinnern, zu schwer waren ihre Verletzungen. "Ich habe keinerlei Erinnerung an den Unfall. Ich habe keine Erinnerung an die zwei bis drei Tage nach dem Unfall. Ich erinnere mich kaum daran, im Krankenhaus gewesen zu sein, bis gegen Ende", erklärt Katelynn in einem Video auf TikTok. Sie habe eine "traumatische Hirnverletzung" erlitten und den Großteil ihres Gedächtnisses verloren.

Was Katelynn jedoch weiß, ist, dass sie den Notruf wählte, ihren Eltern einen Standort schickte und anschließend auch mit ihrer Mutter telefonierte – das habe sie durch ihren Anrufverlauf und von späteren Erzählungen ihrer Eltern erfahren. "Ich war etwa fünf Minuten lang mit meiner Mutter am Telefon. Sie sagte, sie konnte den Schmerz in meiner Stimme hören. Ich habe vor Schmerz gestöhnt, und sie sagte, sie konnte das einfach nicht mehr ertragen", berichtet sie. Anschließend machte die Mutter sich auf die Suche nach der kleinen Familie und Katelynn sprach weitere 19 Minuten mit ihrem Vater. "Er konnte Leute hören, die mich fragten, ob ich Kinder habe, und ich antwortete: 'Ich weiß es nicht.' Ich war einfach völlig durcheinander."

Woran sie sich jedoch wirklich selbst erinnern könne: Im Verlauf des Telefonats habe Katelynn begonnen, das Vaterunser "perfekt" gesprochen zu haben, obwohl sie das gar nicht kenne. Gottes "Gegenwart zu spüren" habe ihr geholfen, mit dem Verlust ihres Sohnes umzugehen. "Ohne Gott würde ich nicht wissen, dass Preston jetzt vollkommenen Frieden hat", betont sie und ergänzt: "Eines Tages werde ich bei ihm sein können." Wie die Gerichtsmedizin bestätigte, verstarb Preston, auch bekannt als TikToks "Okay Baby", an den Folgen "stumpfer Gewaltverletzungen bei einem Verkehrsunfall". Während seine Eltern schwerste Verletzungen davontrugen, überlebte Prestons Schwester Paisley das Unglück, da sie zu diesem Zeitpunkt in der Schule war.

Instagram / kate_ordone Kate Ordone, TikTok-Star, mit ihrem Sohn Preston

Instagram / kate_ordone Preston Ordone, Sohn von Katelynn Ordone

