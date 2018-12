Diese Jungs haben es so richtig krachen lassen! Am vergangenen Samstag fand das Finale der US-amerikanischen Fußball-Liga Major League Soccer (MLS) in Atlanta statt. Die Mannschaft von Atlanta United mit dem deutschen Starspieler Julian Gressel (24) siegte gegen die Portland Timbers mit 2:0 und sicherte sich damit den Meistertitel. Um den ersten Titel-Gewinn in der Vereinsgeschichte gebührend zu feiern, zog es die Kicker in eine besondere Location: In einem Strip-Club ließen sie es so richtig krachen – und hatten ihre Trophäe dabei mit im Gepäck!

Auf Twitter tauchte ein Video aus der Striptease-Bar "Magic City" in Atlanta auf, in dem eine Tänzerin den Siegerpokal für eine anzügliche Tanzeinlage nutzte. Fast nackt ließ sie – sehr zum Vergnügen der anwesenden Fußballer – über der Trophäe die Hüften kreisen. Den Sportlern schien die freizügige Darbietung gefallen zu haben, den Jubelschreien im Hintergrund und den zahlreichen Geldscheinen auf dem Tresen nach zu urteilen.

Wie sein Kollege Julian spielt auch Bastian Schweinsteiger (34) bei einem US-Club der MLS. Vor Kurzem verlängerte der ehemalige FC Bayern München-Spieler seinen Vertrag bei den Chicago Fires und wird dem Verein daher mindestens noch ein weiteres Jahr erhalten bleiben.

Collage: Twitter / Barstool Sports Stripperin mit dem Meister-Pokal der US-Liga MLS

Anzeige

Getty Images Atlanta United Fans

Anzeige

Instagram / jgressel24 Julian Gressel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de