TikTok-Star Aldo Miranda stirbt mit nur 32 Jahren plötzlich

TikTok-Star Aldo Miranda (✝32) wurde am 8. Juli tot in seinem Zuhause in Mexiko aufgefunden. Der 32-Jährige, der auf der Plattform über 10,2 Millionen Follower begeistern konnte, hinterlässt seine Fans und Freunde mit großer Trauer. Wie People en Español berichtet, gehen lokale Behörden derzeit von Suizid aus, während die genauen Umstände des Todes noch untersucht werden. Vor seinem Ableben teilte der Influencer zuvor eine rätselhafte Nachricht. "Danke euch allen für alles", hieß es in einem Story-Beitrag.

Sein Management-Team Albe Group zeigte sich tief erschüttert. Gründer Mario Aguilar schrieb in einer emotionalen Nachricht auf Instagram: "Aldo hat sich entschlossen, vorzeitig von uns zu gehen, und obwohl das tief schmerzt, möchte ich mich an ihn mit der Liebe, dem Licht und der Freude erinnern, die er in uns hinterlassen hat. Wir werden dich vermissen, wie du es dir nicht vorstellen kannst." Aguilar beschrieb den Verstorbenen als außergewöhnliches Talent, das inspiriert und bewegt und bedankte sich dafür, dass Aldo von Anfang an an ihn und das Albe-Group-Projekt geglaubt habe. In dem Statement lautete es weiter: "Manchmal sind die inneren Kämpfe still und wir merken nicht, was jemand alles in sich trägt."

Neben seiner Arbeit als Social-Media-Star war Aldo beruflich für das Bildungsministerium von Baja California tätig. Seine Fans hinterlassen zahlreiche Abschiedsbotschaften unter seinem letzten Beitrag. Doch abseits seines Ruhms und seiner beruflichen Erfolge war er vor allem ein guter Freund und Kollege, wie Aguilar betonte: "Danke für alles, Aldo. Du wirst immer in unseren Herzen und im Leben so vieler Menschen bleiben, die dich bewunderten und liebten."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / aldomirandar Aldo Miranda, Internet-Bekanntheit

Instagram / aldomirandar Aldo Miranda im Juni 2025

Instagram / aldomirandar Aldo Miranda, TikTok-Star