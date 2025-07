Dritte Staffel "Too Hot to Handle" kommt mit Veränderungen

Netflix hat verkündet, dass eine dritte Staffel von Too Hot to Handle: Germany in den Startlöchern steht. Doch die Fans dürfen sich auf einige Änderungen gefasst machen: Der deutsche Ableger erhält den Arbeitstitel "Couples Only" und konzentriert sich diesmal nicht auf Singles, sondern auf Paare. Im Fokus stehen "Deutschlands bindungsscheueste Paare", die beweisen müssen, ob ihre Beziehung eine starke Grundlage hat oder lediglich eine lockere Bekanntschaft darstellt. Die Show bleibt ihrem Konzept jedoch treu: Unter der Aufsicht der künstlichen Intelligenz Lana kämpfen die Teilnehmenden in einer sommerlichen Kulisse um ein Preisgeld von bis zu 200.000 Euro.

Neben dem neuen Konzept gibt es auch in der Produktion eine Beständigkeit: Wie schon bei der zweiten Staffel übernimmt Seapoint Productions die Verantwortung für die Umsetzung der beliebten Realityshow. Ursprünglich hatte die Produktionsfirma Redseven Entertainment für die Premiere des Formats in Deutschland gesorgt, doch seit Staffel zwei liegt die Produktion in anderen Händen. Die Lineup-Änderung, die sich nun auf Paare anstelle von Singles fokussiert, ist eine echte Neuerung und verspricht frische Dynamiken und Konfliktsituationen in einer ohnehin schon aufregenden Show.

Das Format "Too Hot to Handle" hat sich weltweit etabliert und ist vor allem für seine Mischung aus Drama, Romantik und Selbstfindung bekannt. Die ikonische künstliche Intelligenz Lana sorgt in allen Versionen des Formats nicht nur für amüsante Momente, sondern auch für tiefere Einblicke in Beziehungen und Persönlichkeiten. Während der Wechsel zum Konzept Paare sicherlich für einige Überraschungen sorgen dürfte, stellt sich die Frage, ob der neue Ansatz die Fans ebenso begeistern wird wie die ersten beiden Staffeln. Doch eines ist sicher: Für Dramatik und Unterhaltung ist auch in Staffel drei gesorgt.

Netflix / Paul Hepper Marco, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidat

ActionPress "Too Hot To Handle: Germany"-Cast 2023

Netflix / Paul Hepper "Too Hot To Handle: Germany"-Stars 2024

