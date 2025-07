Epstein-Knastvideo: Donald Trump gerät in Bedrängnis

Die Diskussionen um den Tod von Jeffrey Epstein (✝66) erhitzten diese Woche erneut die Gemüter, als ein Video aus der Nacht seines angeblichen Suizids für Verwirrung sorgte. Eine Minute scheint im Filmmaterial aus dem Metropolitan Correctional Center in New York zu fehlen, was Verschwörungstheoretiker auf den Plan rief. Die Aufnahmen wurden von der US-Generalstaatsanwältin Pam Bondi, die unter anderem Präsident Donald Trump (79) dient, veröffentlicht, um die bisherigen Erkenntnisse zu stützen: Jeffrey habe sich 2019 in der Haft das Leben genommen und keine belastende "Kundenliste" mächtiger Persönlichkeiten geführt. Doch die Lücke im Video gibt weiterhin Anlass zu Spekulationen.

Pam Bondi begründete die fehlende Minute in einer Kabinettssitzung mit einem veralteten Überwachungs- und Aufnahmesystem. "Jede Nacht fehlt dieselbe Minute", erklärte die Juristin laut Rolling Stone. Diese Aussage lieferte jedoch neue Munition für die Kritiker, die weiterhin an eine Vertuschung glauben. Sowohl Unterstützer als auch Gegner des Präsidenten bezweifeln die offizielle Version des Justizministeriums. Gleichzeitig wies Donald in der Sitzung Fragen nach Jeffreys Tod empört zurück und bezeichnete die Diskussion als unwichtig. Prominente Stimmen wie Elon Musk (54) forderten aus Frustration sogar Transparenz bei möglichen Verbindungen des Falls zu Politik und Wirtschaft.

Die Verbindung zwischen Donald und Jeffrey, die in den frühen 2000er-Jahren endete, wird weiterhin thematisiert. Obwohl Donald behauptet, Jeffrey nach einem Streit 2008 aus Mar-a-Lago verbannt zu haben, sehen Kritiker den früheren Kontakt der beiden als potenziellen Faktor für die bestehenden Vorwürfe. Jeffreys Tod brachte immer wieder Verschwörungstheorien ans Licht, ebenso wie die Frage nach seiner angeblichen Tätigkeit für Geheimdienste. Trotz aller Gegenerklärungen und offizieller Berichte bleibt die Faszination um den Fall ungebrochen, und der "fehlende Moment" im Video wird wohl weiterhin wilde Vermutungen befeuern.

Collage: Getty Images, DCJS/MEGA Collage: Donald Trump und Jeffrey Epstein

Getty Images Donald Trump im Mai 2025 im Oval Office

Palm Beach Sheriff's office/Zu/ActionPress Jeffrey Epstein, US-Milliardär