Kinderwunsch: Darya Strelnikova macht ihren Fans eine Ansage

Darya Strelnikova (32), bekannt als Model und Realitystar, hat in einem Q&A auf Instagram ihre Follower zurechtgewiesen. Auf die wiederholte Frage nach einem möglichen Kinderwunsch reagierte die 32-Jährige mit einer deutlichen Ansage: "Kinderwunsch ist ein sensibles und sehr persönliches Thema. Nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht, heißt das nicht, dass solche Fragen okay sind." Dass das Thema für sie eine Grenze darstellt, machte sie in ihrer Story unmissverständlich klar und betonte, dass es hier nicht nur um sie, sondern um den respektvollen Umgang allgemein gehe.

Die Diskussion unter ihren Followern ließ nicht lange auf sich warten. Eine Person echauffierte sich über Daryas Haltung und bezeichnete ihre Reaktion als überzogen. Darya hielt dagegen: Die Tatsache, dass sie in einer Partnerschaft lebe, gebe niemandem das Recht, solche persönlichen Themen anzusprechen. Sie stellte klar, dass gerade gesellschaftliche Erwartungen häufig hinter solchen Fragen stünden und forderte: "Mehr Feingefühl. Mehr Rücksicht. Mehr Respekt." Sie erinnerte außerdem daran, dass viele Frauen emotional unter solchen Fragen leiden könnten.

Privat läuft es für Darya und ihren Verlobten Fabio Knez, den ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer, hingegen bestens. Die beiden sind seit Februar verlobt und genießen ihr gemeinsames Leben. Der Heiratsantrag, der auf einem Balkon in Dubai bei Champagner und Zigarren stattfand, passte perfekt zu Daryas Vorstellungen. Mit einer entspannten und lockeren Art teilt das Paar immer wieder Einblicke in ihren Alltag und zeigt, dass sie auch ohne pompöse Inszenierungen rundum zufrieden sind.

Instagram / darya Darya Strelnikova im April 2025

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova im Oktober 2024

Instagram / fabioknez Fabio Knez und Darya Strelnikova, Realitystars

